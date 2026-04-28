Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Brent petrolün varili 103,60 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 10:12, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 10:13
Dün 102,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,69 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 103,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların tıkanması ve küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler etkili oluyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaşın ardından yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasından Washington'u sorumlu tutarak, önceki turda ABD'nin "aşırı talepleri" nedeniyle ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Arakçi, İran'ın müzakerelerdeki pozisyonunun belirleyici olduğunu vurgulayarak, ülkenin çıkarlarının güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Buna karşın, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.

Leavitt, İran'ın "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer müzakerelerin daha sonra ele alınması" yönündeki önerisine ilişkin olarak, Washington'un bu yaklaşımı değerlendirdiğine dair bir işaret olmadığını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik kırmızı çizgilerinin açık olduğunu kaydeden Leavitt, Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.

İran'ın ülke çıkarlarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini engelleme konusundaki sert tutumunu sürdürmesi, iki ülke arasında kalıcı ateşkes sağlanması ihtimalini düşürerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın anlaşma konusunda "ciddi" olabileceğini ancak herhangi bir uzlaşının, ülkenin nükleer silah edinmesini kesin şekilde engellemesi gerektiğini söyledi.

Rubio, İran'ın ekonomik baskı altında olduğuna işaret ederek, mevcut sorunların çatışma sürecinde daha da ağırlaştığını ve müzakere sürecinin hala mümkün olduğunu dile getirdi.

Dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edilmişti.

Diplomatik belirsizlik ve taraflar arasındaki sert söylemler jeopolitik risk priminin yükselmesine yol açarak, yatırımcıların olası arz kesintisi endişelerini fiyatlara dahil etmesine yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,63 doların direnç, 99,86 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

