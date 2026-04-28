Gülistan Doku soruşturması: Savcıyı arar herşeyi anlatırım

Tunceli'de 6 yıl sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında, cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak bir delil dosyaya girdi. 5 Ocak 2020 gecesi Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu kesinleşen kilit isim Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı yazışmalarda Umut Altaş'ın, babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği görüldü. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ayrıca "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.

'BUGÜN HESABIMA 9 BİN DOLAR BEKLİYORUM'

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasadışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan para koparmak için "itiraf" kozunu kullandığı ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş, babasına, "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

'BENİ AMERİKA'YA NİYE YOLLADIĞINIZI ANLATIRIM'

Oğlunun tehditlerine, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" diye yanıt veren baba Celal Altaş'a, firari Umut'tan ise, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" yanıtı geldi. Yazışmalar, Gülistan Doku'nun organize bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin örtülmesi için Altaş'ın yurtdışına kaçırıldığı şüphesini delillendirdi.

'ROL YAPMA, SEN SUSTURUYORDUN YA!'

Baba-oğul arasındaki gerilim, cinayetin gizli kalan yanlarını da deşifre etti. Oğlu Umut'u "Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz" diye suçlayan babaya, Umut Altaş'ın verdiği yanıt dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte: "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" oldu.

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın da bulunduğu 12 kişi "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ABD'nin Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş hakkında ise geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldı.

AĞABEYİN İTİRAFI DOSYADA

Firari Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş da daha önce Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine, "Türkay bana 'Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi" şeklinde itirafta bulunduğunu iddia etmişti. Yeni ortaya çıkan yazışmalar, "infaz" iddiasıyla ilgili yeni delil olarak soruşturma dosyasına girdi.

HASTANE KAYITLARININ SİLİNMESİYLE İLGİLİ 2 MEMURA ADLİ KONTROL KARARI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. ifade verdi.

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanmıştı.

25 Nisan akşam saatlerinde de hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.