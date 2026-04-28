Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Google çalışanları, Pentagon ile yapay zeka alanında iş birliğinin reddedilmesi çağrısı yaptı

Google'ın yapay zeka sistemleri üzerine çalışan yüzlerce kişi, ana şirket Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai'ye gönderdikleri mektupta yapay zekanın yanlış kullanımına ilişkin endişelerini gerekçe göstererek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iş birliğinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 12:49, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 12:50
ABD basınındaki haberlere göre, Google DeepMind ve Google Cloud gibi yapay zeka alanında çalışan 600'den fazla kişi, Pentagon ile süren yapay zekada iş birliği konulu görüşmelere ilişkin Pichai'ye açık mektup gönderdi.

Mektupta, Pentagon ile devam eden görüşmelerden endişe duyulduğuna işaret edilerek, yapay zeka sistemlerinin hata yapabildiği belirtildi.

Çalışanların, bu teknolojinin etik dışı ve tehlikeli kullanımının önlenmesi için sorumluluk duyduğu vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle sizden yapay zeka sistemlerimizin gizli çalışmalar için erişilebilir hale getirilmesini reddetmenizi talep ediyoruz. Yapay zekanın insanlığa faydalı olduğunu görmek istiyoruz, insanlık dışı veya son derece zararlı şekilde kullanıldığını görmek istemiyoruz."

Mektupta, bu zararlı kullanımlara "ölümcül otonom silahlar ve toplu gözetim" örnek verilerek bu iş birliğinin reddedilmemesi halinde Google'ın bilgisi dışında olacak zararlı kullanımları durduramayabileceği belirtildi.

Bu konuda "yanlış karar vermenin Google'ın itibarına, dünyadaki rolüne ve işine geri dönülemez zarar verebileceği" ifade edilen mektupta, geliştirilmesinde rol oynadıkları teknolojinin yanlış kullanımı nedeniyle dünyada çok sayıda can kaybı olduğuna dikkati çekildi.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

OpenAI ve Google çalışanlarının imzaladığı açık mektupta ise Pentagon'un Anthropic'e baskı yaptığı belirtilerek duruma tepki gösterilmişti.

