Yalova, gemi ve yat ihracatında Türkiye lideri oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-mart dönemindeki gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,6 artarak 327 milyon 555 bin dolardan 584 milyon 908 bin dolara ulaştı.

Yalova, gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatını ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 142 artırarak 119 milyon 323 bin dolardan 288 milyon 845 bin dolara çıkardı.

Kentin, sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşti.

Sektörde en fazla ihracat yapan ikinci il olan İstanbul'un geçen yılın ocak-mart dönemindeki 158 milyon 826 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 34 yükselişle 212 milyon 636 bin dolara çıktı.

İzmir, ocak-mart döneminde yüzde 308 artış ve 42 milyon 982 bin dolarla üçüncü, Bursa ise yüzde 16 yükseliş ve 18 milyon 947 bin dolarla dördüncü oldu.

İlk sıradaki Norveç'e ihracatta yüzde 56'lık artış

Türkiye'den ocak-mart döneminde 100'den fazla ülkeye gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla dış satım Norveç'e yapıldı. Bu ülkeye ilk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 yükselişle 117 milyon 664 bin dolardan 183 milyon 604 bin dolar oldu.

Bu ülkeyi yüzde 438 artışla takip eden Malta'ya gemi ve yat dış satımı ise 14 milyon 380 bin dolardan 77 milyon 387 bin dolara ulaştı.

Birleşik Krallık, ocak-mart döneminde yüzde 31,1 artış ve 67 milyon 991 bin dolarla en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu.

İlk çeyrekte gemi ve yat ihracatında Fransa'ya rekor artış yaşandı. Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 924 bin dolar olan gemi ve yat ihracatı, yüzde 7 bin 254'lük artışla 67 milyon 953 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Fransa'yı yüzde 39 yükseliş ve 34 milyon 142 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.