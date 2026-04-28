Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Ana sayfa

Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı

2027'de yapılması planlanan erken seçim için AK Parti'de çalışmalara hız verilirken, bu kapsamda Erdoğan ve Şimşek arasında 'seçim ekonomisi' çalışmalarına yönelik bir görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda yıl sonunda asgari ücrete, enflasyon farkına ek olarak yüzde 20 seviyelerinde seyyanen zam planlandığı iddia edildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 12:30, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 12:32
Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yandan yüksek enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikalarını başlatırken, bir yandan da emekli ve asgari ücretlinin maaşlarına uygulanan 'refah payı' düzenlemesini askıya almıştı.

Yıllardır emeklilerin aylıklarında yalnızca enflasyon farkı oranında ücret artışına gidilirken, asgari ücretteki zam oranı ise yıllık enflasyonun dahi altında kalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için, AK Parti'nin 2027'de yapılması planlanan bir erken seçim için çalışmalara hız verdiği öne sürülürken, ekonomi kulislerini hareketlendirecek iddia gazeteci Hilal Köylü'den geldi.

ERDOĞAN'DAN ŞİMŞEK'E 'HIZLANDIRIN' TALİMATI

Köylü, gelecek yıl yapılacak muhtemel bir seçim için Haziran ayında seyyanen zam planlandığını ancak İran savaşı nedeniyle ekonomide değişen dengelerin zam senaryolarının yıl sonuna ertelenmesine yol açtığını söyledi.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede seçim öncesinde uygulanacak ekonomi politikaları için sürecin hızlandırılması talimatını verdiği belirtilirken, yıl sonunda asgari ücretli için uygulanması planlanan düzenlemenin de detayları ortaya çıktı.

Ekonomi yönetimi, asgari ücrete enflasyon seviyelerinde yapılacak artışa ek olarak yüzde 20 oranında seyyanen zam yapılmasını ve bu yolla seçime AK Parti'nin güçlü şekilde hazırlanmasını planlıyor. Ayrıca emekli zamlarında da enflasyon farkına ek olarak, bu yıl sonu itibarıyla 'refah payı' uygulamasına geri dönülmesi ve yapılacak zam oranının artırılması planlanıyor.

