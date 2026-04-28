Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden sanığa, savcıdan 19 yıl hapis talebi

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği öne sürülen sanık Muhammed Yusuf Kazıcı'nın yargılanmasına başlandı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Muhammed Yusuf Kazıcı'nın, "gece vakti yağmaya teşebbüs", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçlarından 19 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 16:35, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 16:35
Yazdır
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kazıcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık Kazıcı müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik mesaj attığını kabul ederek, "Atlas Çağlayan'ı tanımıyorum, Atlas'ın bana borcu yoktur. Sosyal medyaya çok takılıyordum, burada Gülhan Ünlü'nün videosunu gördüm. Bir an cahillik yaparak boşluğuma geldi ve mesaj yazdım. Çok pişmanım, keşke yazmasaydım. Aynı gün içinde 2 kere mesaj gönderdim. Para istediğim mesajı ilettim, Aileden para almadım." şeklinde savunma yaptı.

Telegram uygulaması aracılığıyla müşteki ailenin iletişim bilgilerini bulduğunu iddia eden sanık Kazıcı, müşteki Ünlü'yü rahatsız etmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarlarda bulunduğunu ve kapıda ödeme yöntemiyle adresine yemek siparişi verdiğini söyledi.

- Mütalaada 19 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "yağma" suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, sanığın Ünlü'nün evine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunduğu ve birçok kez yemek siparişi vererek huzur ve sükuneti bozduğu kaydedildi.

Sanık Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada, sanık Kazıcı hakkında, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Kazıcı'nın tutukluluk halinin devamına yönelik karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Kazıcı'nın tutukluluk halinin devamında karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtiliyor. Ayrıca müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılıyor.

İddianamede, siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı, paylaşımın "Global Arşiv" isimli "Telegram" kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğu tespiti aktarılıyor.

Sanık Kazıcı'nın iddianamede yer verilen ifadesinde, çok sayıda takma isimle birden fazla Telegram adlı sosyal medya kanalına üye olduğunu, kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtarak müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları ünlü olmak için attığını ve müştekinin adresine yemek siparişi verdiğini söyleniyor.

İddianamede, sanığın telefon ön inceleme tutanağında, "Can Dokuzcan" isimli bir Telegram hesabıyla, müşteki Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve müştekiye tehdit mesajları atıp yemek siparişi verdiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

Sanık Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber