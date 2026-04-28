Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!

Türkiye'nin Avrupa ile olan demir yolu ulaşımını modern standartlara taşıyacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı çerçevesinde yer alan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 20:14, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 20:15
Projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmalar tamamlanmak üzereyken, belli bölümlerde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı. Edirne Merkez Tren Garında ilk deneme seferi başarıyla gerçekleştirildi.

Güzergah üzerinde geliş ve gidiş olmak üzere test sürüşleri başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Projede neredeyse sona gelindi. Projenin ilk etabı çerçevesinde yer alan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşleri başladı.

Toplam 153 kilometre uzunluğundaki bu kesimde altyapı ve üstyapı imalatlarının yanı sıra demir yolu bakım ve kontrolünü sağlayacak teknik sistemlerin kurulumu tamamlandı. Tüm bu çalışmaların bitirilmesinin ardından hatta belirlenen noktalarda deneme seferleri yapılmaya başlandı.

Yüksek hızlı tren setleriyle gerçekleştirilen testlerde, trenler güzergah boyunca çift yönlü olarak hareket ettirilerek hattın performansı ve güvenliği detaylı şekilde incelendi. Yapılan sürüşlerde hem teknik donanım hem de hat dayanıklılığı kontrol edildi.

Üç ana bölümden oluşan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; Kapıkule-Çerkezköy arasında 153 kilometre, Çerkezköy-Ispartakule arasında 67 kilometre ve Ispartakule-Halkalı arasında 8,4 kilometrelik hatları kapsıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne'nin hızlı tren ağı üzerinden İstanbul'a doğrudan bağlanması hedefleniyor. Bu sayede yolcu taşımacılığında seyahat süresinin 4 saatten 1 buçuk saate düşmesi planlanırken, yük taşımacılığında ise sürelerin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya kadar gerilemesi öngörülüyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yeni demir yolu hattı sayesinde hem yolcu hem de yük trenleri aynı güzergahı etkin şekilde kullanabilecek.

Projenin devreye alınmasıyla birlikte, tarihi İpek Demir Yolu'nun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan hattında önemli bir bağlantının daha tamamlanması ve bölgenin lojistik gücünün artırılması amaçlanıyor.

