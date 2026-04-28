İki öğretmen geliştirdi: Okul güvenliğinde 'kartal gözü' devrede
Kayseri Melikgazi'de görev yapan bilişim öğretmenleri İsmail Güler ve Ömer Kılıç, okul güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için "Kartal Gözü" projesini geliştirdi. Yapay zeka destekli sistem; yabancı şahısları, disiplin cezası olan öğrencileri ve izinsiz okuldan ayrılanları anında tespit ederek velilere ve güvenliğe bildirim gönderiyor.
Kayseri'de iki öğretmen, okula giren yabancı kişileri, cezalı durumunda olan
öğrencileri ve ders saati dışında okulu terk eden öğrencileri tespit ederek
velilerine de mesajla bilgi gönderen yapay zeka destekli cihaz geliştirdi.
Melikgazi ilçesinde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim
Teknolojileri Öğretmenleri İsmail Güler ve Ömer Kılıç, son zamanlarda meydana
gelen okul saldırılarının ardından öğrencilerinin güvenliğini sağlamak için
kolları sıvadı. Kartal Gözü Projesini geliştiren öğretmenler, kodlamalarını
kendi yaptıkları yapay zeka destekli cihaza okulda eğitim gören bin 372 öğrenciyi
ve velilerinin numaralarını tanımladı. Öğrenciler okula girişte ve çıkışta cihazın
önünden geçerken, cezalı olan öğrenciler tespit edilerek, girişleri önlendi.
Ayrıca, ders saati dışında okulu terk eden öğrencilerin velilerine de mesaj
gönderilirken, okula girmeye çalışan yabancı kişilere de cihaz uyarı veriyor.
Proje hakkında bilgiler veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmail Güler,
"Kartal Gözü Projemiz ile okula öğrencilerin ve yabancıların giriş ve çıkışı
esnasında okula gelenlerin personel, öğrenci veya yabancı biri olduğunu görüyoruz.
Okulumuzda bazen öğrencilerden disiplin suçu alıp cezalı olanlar olabiliyor.
Disiplin suçu alıp okuldan uzaklaşması bulunan öğrencinin okula girmesi esnasında
veya tanımsız herhangi birinin okula gelmesi halinde erken uyarı verip okul
sınırları içerisine girişini yapmadan okuldaki görevli güvenlik personelini
uyarıyor. Okuldan çıkarken öğrencilerin ders saati dışında okulu terk etmesi
durumunda da velimize mesaj göndererek bilgilendirme yapıyor. Projeyi yaparken
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa da riayet ettik. Prototipi oluştururken
velilerin sadece kendi sistemimizde tutulmasına özen gösterdik. Tanımlı veriler
sadece bizim okulumuzda duruyor. Böylece güvenliğini de sağlamış oluyoruz"
dedi.
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ömer Kılıç da, "Son zamanlarda yaşanan üzücü olaylar oldu. Onlarla ilgili bu projeyi geliştirdik. Normalde turnike sistemleri de yapılabilirdi ama maliyeti çok yüksek. Öğrenci karı bir yerde düşürebilir veya kartı başka biri ele geçirebilir ve turnikeden yine içeri girilebilir. Burada direk yüz olduğu için kişinin kendi girmesi lazım. Cezalı bir öğrenci veya tanımsız bir kişi girdiği zaman farklı şekillerde uyarıyor ve tanımsız kişinin resmini de alıyor. Bu sayede güvenlikten birisi gördüğü zaman buna daha hızlı müdahale edilebiliyor ve bu kaydı kaydettiği için daha sonra tekrar görebiliyor. Cezalı öğrenciyle de ilgili aynı senaryomuz var. Öğrencinin neden ceza aldığı, cezasının ne zaman bittiği gibi bilgiler hem buradan gözüküyor hem de idaremize düşüyor. Bizim okulumuz büyük bir okul. Kalabalık olunca idarecilerin ve öğretmenlerin tüm öğrencileri tanıma imkanı da olmuyor. Arka plandaki ekranda öğrencinin hangi sınıfta olduğu, sınıf öğretmeni kim gibi detayları da görebiliyor. Bunlara da imkan sağlayan bir proje. Portatif, taşınabilir ve kurulumu kolay. Turnike gibi maliyetli bir sistem değil" diye konuştu.