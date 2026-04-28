Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
Sponsorlu İçerik
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
TOKİ'den kiralık konut: İşte projede bilinmesi gerekenler!
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Başsavcı Vekili Altun'dan ailelere uyarı: Okul gruplarındaki tehlikeye dikkat!

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun, dijital bağımlılıkla mücadele panelinde aileleri uyardı. Çocukların oda kapılarını kapatıp telefonla baş başa kalmasının büyük riskler barındırdığını belirten Altun, ebeveynlerin okul grupları dahil tüm mesajlaşmaları kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş : 28 Nisan 2026 17:27, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 17:36
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun, öğrenciler arasında oluşturulan ortak mesajlaşma gruplarındaki yazışmaların ve konuşmaların aileler tarafından mutlaka bilinmesi ve öğrenilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Bağımlılık ile Mücadele" konulu panele katılan Altun, burada yaptığı konuşmada, çocukların yetişkinlere göre dijital dünyadaki tehlikelere daha erken teslim olduklarını söyledi.

Çocukların bugün artık siber dünyanın yararları kadar zararlarını da çekmek durumunda kaldıklarına işaret eden Altun, dijital mecrada bulunan özellikle 4-5 oyunun çocukların geleceğini tehdit ettiğini anlattı.

Bu oyunların başlarda çocuklara normal mesajlar verdiğini ancak zamanla bu mesajların taciz, zorbalık, tehdit ve şantaj içeriğine dönüştüğüne vurgu yapan Altun, söz konusu eylemler karşısında çocukların bir süre sonra kendi iradelerini kaybetmeye başladıklarını belirtti.

Altun, hukuken küçük yaştaki bireylere sorumluluk verilmediğini o nedenle bu noktada ailelerin son derece dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunarak şöyle devam etti:

"Aileler, çocuklarının bir odaya kapandığında, telefonda nereye girdiğini ortak mesaj gruplarında kimlerle ne yazıştığını görmeliler. Okul grupları dahil ki okul gruplarında başlıyor tehlike şeyler. Orada çocuklar kendilerini kabul ettirme yarışına giriyorlar veya tanınma yarışı, özellikle sosyal medyada tanınma yarışı çocukları maalesef yanlış şeylere sürüklüyor. İşte bazı oyunlarda önce bir rol veriliyor o rol aşama aşama farklı yönlerde artırılıyor, sonra çocukların mahremiyetlerine ilişkin birtakım şeyleri de elde edip daha sonra bunları dijital ortamlarda değiştirip, şantaj yoluyla aileleri ve çocukları çok zor durumda bıraktıklarını biz uygulamalardan görüyoruz. Bu büyük bir tehlike, bunlara gelmemek gerekiyor."

Çocukların gelecekte üzücü olayların içinde yer almalarını engellemek için ailelere almaları gereken tedbirlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Altun, daha sonra "Dijital Dünya ve Dijital Suçlar" konulu sunum gerçekleştirdi.

Panele katılan diğer konuşmacı TV programı yapımcısı ve eğitmen Serdar Kılıç da katılımcılara yönelik "Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Doğal Yaşam Uğraşları" konusunda sunum yaptı.

