TOKİ'den kiralık konut: İşte projede bilinmesi gerekenler!

İstanbul'da kura çekim işlemlerinin tamamlanmasıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut için yürütülen kura süreci sona erdi. Şimdi sıra kiralık konutlara geldi.

Fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirilecek. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

Peki TOKİ kiralık konutları hangi ilde yapacak? Kirası ne kadar olacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte Türkiye Gazetesi'nde yer alan detaylar...

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLDE YAPILACAK?



Türkiye genelinde kiralık konut sıkıntısının en çok yaşandığı illerin başında İstanbul geliyor. Artan nüfus, kentsel dönüşüm gibi nedenlerle megakentte kiralar vatandaşı zorlar duruma geldi. Yüksek kiralar kentsel dönüşümü de yavaşlatıyordu. Bu nedenle, ilk kez yapılacak olan kiralık konutlar için İstanbul seçildi.

KAÇ KİRALIK KONUT YAPILACAK? EVLER NEREDE OLACAK?



İstanbul genelinde 15 bin kiralık konut yapılacak. Evler hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlerin konumunun merkezi yerlerde olacağını söyledi. Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadesini kullandı.

KİRALIK EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?



Bakan Kurum teslim süresiyle ilgili de bilgiler verdi. Kurum, 2 bin konutun kiralık olarak Ağustos ayında hak sahiplerine verileceğini söyledi. 15 bin konutun ise 3 yıl içinde tamamlanacağı belirtildi.

KİRALAR NE KADAR OLACAK?



Konut kiraları ise piyasanın oldukça altında olacak. Bu durum İstanbul genelinde kiraların da düşmesine neden olacak. Bakan Kurum, "15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak rayiç bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak.

Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak.

Sosyal konutta olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılacak.

Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak. 3 yıl sonra kiracı tahliye edilecek ve evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece kampanyadan daha fazla kişi faydalanacak.