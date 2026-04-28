Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
Ana sayfaHaberler Eğitim

İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda

26 Nisan 2026'da gerçekleştirilen İOKBS, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin etkilerini ilk kez tam kapasiteyle hissettirdi. 5, 6, 9 ve 10. sınıf düzeyinde ezbere dayalı soruların yerini; gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, yorum gücünü ve problem çözme yeteneğini ölçen bağlam temelli sorular aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
28 Nisan 2026 18:55, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 18:59
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile birlikte merkezi sınavlarda dönüşüm yaşanıyor. Özellikle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında uygulanan yeni soru yaklaşımı, öğrencilerin bilgi düzeyini değil beceri düzeylerini ölçmeyi hedefliyor.

26 Nisan 2026 Sınavı: Ezberden Beceriye Geçiş

26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı 5, 6, 9 ve 10. sınıf düzeyindeki soruların önemli ölçüde değiştiği, bilgi ve kavrama düzeyindeki ezbere dayalı sorular yerine gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, bağlam temelli ve yorum gücünü ölçen sorular kullanılmaya başlandığı görüldü. Bu bakımdan eski öğretim programı kapsamında gerçekleştirilen sınavlarla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen sınavlar arasındaki fark belirginleşiyor. Sorularda, daha çok öğrencilerden günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumları analiz etmeleri, çıkarım yapmaları ve problem çözme becerilerini kullanmaları bekleniyor.

Müfredat ve Ders Kitaplarıyla Tam Uyum

İOKBS sorularındaki bu değişim, ders kitaplarında yer alan etkinliklerle de doğrudan örtüşüyor. Yeni müfredat kapsamında hazırlanan içeriklerde öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden sorgulamaya ve üretmeye yönlendiren etkinlikler öne çıkıyor. Bu durum sınav sorularının da aynı doğrultuda şekillenmesini sağlıyor. Böylece öğrenciler, sadece sınava hazırlık sürecinde değil öğrenme sürecinin tamamında beceri geliştirmeye odaklanıyor.

Eğitim Uzmanlarının Görüşü: Geleceğin Sınav Modeli

Okuduğunu anlama becerisinin ön plana çıktığı İOKBS sorularında dikkat çekici bir diğer husus da sınav sorularının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları merkeze alınarak hazırlanmış olmasıdır. Eğitim uzmanları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan ve ders kitaplarında ön plana çıkan eleştirel düşünme, problem çözme, çıkarımda bulunma ve analitik becerilerin sınav sorularında açık biçimde karşılık bulduğunu ifade ederken merkezi sınavların geleceğinde bilgi aktarımından çok bilgiyi kullanma ve anlamlandırma becerilerinin belirleyici olmaya devam etmesini bekliyor. Eğitim alanındaki bu dönüşümün öğrencileri sınav başarısının ötesinde hayata hazırlamayı amaçladığı vurgulanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber