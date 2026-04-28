Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

"Ben usulsüzlüğe denk gelmedim"

Tanık Nihat Mutlu, "Ben destek hizmetleri müdürlüğünde 2,5 - 3 yıl çalışmıştım. Alaattin başkanımız 5 Nisan da göreve başladı 3 hafta sonra görevden alındım başka birimde memur olarak görev yaptım. Şuanda Boğaziçi üniversitesinde çalışıyorum. İhaleler sadece destek hizmetler müdürlüğü üzerinden yürümezdi. Benim çalıştığım süre içerisinde önce ihaleye yapardık sonra iş teslimi yapılırdı. Teknik şartnamede ve idari şartnamede nasıl teslim yapılacağı bellidir. Firmalar teklif verdikleri zaman o durumları göz önünde bulundurarak teklif verirler. Ben usulsüzlüğe denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

"İftira atanların hepsi dışarıda"

Tutuklu sanık Veli Gümüş, "Dosyaya konu olan ihalelerde görev ve yetkim olmadığı halde ben neden tutukluyum? İftira atanların hepsi dışarıda ben hala tutukluyum. Üzerime iftira atanlar açıkça kul halkına girmiştir. 2 buçuk yıllık evliliğim var bunun 14 ayı cezaevinde geçti. Bu eşime de ceza. Benim vicdanım çok rahat, serzenişim sadece tutukluluğadır. Ben 3 bayram eşimden ailemden uzak kaldım. Önümüzdeki bayram eşimin ailemin yanında olmak istiyorum" dedi.

"Beykoz halkının iradesi devre dışı bırakıldı"

Alaattin Köseler, "Şu anda 425 gündür Silivri'deyim. Tek kişilik hücredeyim. Burada tutuklu bulunan herkes benim yüzümden tutuklu. Hepimizin bir vicdanı var, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şu soruyu sormak istiyorum sizin tahliye verdiğiniz gün ne değişti 24 saatte. Beni neden tutukladı. Beykoz halkına vermiş olduğumuz tüm konserler, baskılı işler vesaire bu 6 aylık dönemde soruşturma konusu yapılmıştır. Aceleyle bir iddianame hazırlandığının herhalde farkındasınız. Beykoz halkının iradesi devre dışı bırakıldı. Ben Beykoz halkının bütçesiyle oluşan belediye bütçesini en maksimum düzeyde onların lehine kullanma amacıyla her zaman hareket etmişimdir" şeklinde konuştu.

Ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, bilirkişi raporunun gelmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi.