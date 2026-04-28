Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
TOKİ'den kiralık konut: İşte projede bilinmesi gerekenler!
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Fenerbahçe'de ilk başkan adayı belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, kulübün sorunlarını bildiğini belirterek, profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 19:21, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 19:22
Fenerbahçe'de ilk başkan adayı belli oldu

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Barış Göktürk, katıldığı bir dijital platform yayınında kulübün sportif yapılanması, ekonomik modeli, stadyum projesi, amatör branşlar ve seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 70 yıldır sanayici olan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Göktürk, 22 yıllık ticari hayatında orta ölçekli bir aile şirketini uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürdüğünü söyledi. Göktürk, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içinde yer aldığını, 25 yıldır kongre üyesi olduğunu ve farklı dönemlerde kulüp yönetim süreçlerinde aktif roller üstlendiğini ifade etti.

2018 yılında Aziz Yıldırım'ın listesinde yönetime aday olduğunu, 2024 yılında ise Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda görev aldığını belirten Göktürk, son üç başkanla da farklı seviyelerde çalışma imkanı bulduğunu dile getirdi.

"Güçlü başkan değil, güçlü Fenerbahçe"

Göktürk, Fenerbahçe'nin kalıcı başarı için şahıslardan bağımsız bir modele ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kulübün profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

"40 yılda 8 şampiyonluk yeterli değil"

Fenerbahçe'nin son 40 yılda 8 kez şampiyon olduğuna dikkat çeken Göktürk, aynı dönemde rakiplerin ulaştığı şampiyonluk sayılarına işaret ederek kulübün çok daha güçlü bir başarı standardı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Göktürk, Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde yalnızca dönemsel başarıları değil, sürdürülebilir şampiyonluk modelini konuşması gerektiğini ifade etti.

Hibrit teknik ekip modeli

Teknik direktör tercihi konusunda yerli-yabancı ayrımını doğru bulmadığını belirten Göktürk, Fenerbahçe için hibrit modelin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde yabancı profesyonellerle, yabancı teknik direktör tercih edilmesi halinde ise Türkiye'yi bilen yerli profesyonellerle desteklenen bir model gerektiğini ifade etti.

"Amatör branşlar kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir yapıya kavuşmalı"

Amatör branşlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktürk, hiçbir şubenin kapatılmayacağını belirtti. Branşların kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Göktürk, basketbol ve voleybol gibi branşlarda iş ortaklıkları, dernek modelleri ve yatırımcı yapılarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç değerlendirmesi

Göktürk, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un Fenerbahçe için önemli değerler olduğunu belirterek, camianın geçmiş dönemler üzerinden ayrışmak yerine geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'de artık kişilerin değil, modellerin tartışılması gerektiğini vurgulayan Barış Göktürk, kulübün geleceği için profesyonel futbol yapılanması, güçlü ekonomik model, stadyum kapasite artışı, sadakat programı, çalışanların değer gördüğü bir kurum kültürü ve yeni nesil kulüpçülük anlayışının önemine dikkat çekti.

