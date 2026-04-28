Terör saldırısı anında 'gülerek' video çekmişlerdi: İddianame tamamlandı

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısı sırasında, polis ekiplerini aşağılayan video paylaşan 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, şüphelilerin "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 5 yıla kadar hapsini talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 16:41, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 16:40
Beşiktaş'ta 7 Nisan'da Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullanan 1'i tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis noktasına yönelik terör saldırısının gerçekleştiği Yapı Kredi Plaza'dan temin edilen kamera kayıtlarına göre, şüphelilerin olayın gerçekleştiği alana doğru pencereden yönelerek baktıkları, akabinde birlikte ve eş zamanlı şekilde güldükleri belirtildi.

Şüphelilerin eylemin bilinçli ve iradi şekilde gerçekleştirildiği, söz konusu video içeriğinin tesadüfi ya da bireysel bir davranışın ürünü olmadığı vurgulanan iddianamede, aksine videonun şüpheliler tarafından fiilin başından itibaren müşterek katkıyla bilinçli bir şekilde oluşturulduğu kaydedildi.

İddianamede, videoda, emniyet mensuplarına yönelik sarf edilen küçümseyici ve itibarsızlaştırıcı ifadelerin "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu kapsamında kaldığı aktarıldı.

Videoya yapılan yorumlar incelendiğinde, olayın toplumda infial oluşturduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin sarf ettiği ifadeler ve sergiledikleri tutum birlikte değerlendirildiğinde, eylemin kamu düzenini sağlamak ve terör saldırısına müdahale etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldığı, bu suretle kamu görevlileri aleyhine küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı bir algı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Söz konusu söylem ve davranışların, bir tarafta devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güven duyan ve destekleyen toplum kesimi, diğer tarafta ise bu kesime karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip kişiler arasında karşıtlık oluşturacak nitelikte olduğu anlatılan iddianamede, videonun toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, tutuklu N.K. ile tutuksuz şüpheliler B.K, C.A, İ.K, M.D, N.Ö, S.N.B. ile Z.S'nin "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1,5'ar yıldan, 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

