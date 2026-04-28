Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi

Ankara'da bir süredir eylem yapan maden işçileri, işveren tarafı ve bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı uzlaşmayla sona erdi. Maden işçileri işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 18:13, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 19:55
İçişleri Bakanlığı'nda maden işçilerinin Ankara'daki eylemlerini değerlendirmek amacıyla işçi ve işveren tarafları arasında görüşme yapıldı.

Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçileri Sinan Koçak ve Özcan Gültekin ile Doruk Madencilik Şirketinin sahibi Sabahattin Yıldız'ın katılımıyla düzenlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, grev ve eylemlerin sona erdirilmesi için uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını ve işçilerin, işverenle anlaşarak eylemi sonlandırdıklarını açıkladıklarını bildirdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

Sendika Başkanı Çakır'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, toplantının olumlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. Bizden 15 gün süre istediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü de bu garantörlüğü benimsedi. Bizler de bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık.

Çıkış almak isteyen, tazminat hakkı olan arkadaşların da bütün hakları 15 gün içinde ödenecek, şirket bunun sözünü verdi. Ama çalışmak isteyen arkadaşlar bu haklardan faydalanamayacaklar sadece maaşlarını alacaklar. Ama derse ki işverenle karşılıklı anlaşma yapıp 'Ben çıkışımı alacağım.' o zaman herkesin 15 gün içinde tazminatı ödenecek. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz."

