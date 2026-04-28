ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2026 yılı ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre; ASELSAN güçlü operasyonel performansı, artan teknoloji yatırımları ve disiplinli finansal yönetimi ile büyümesini kararlılıkla sürdürdü. Borsa İstanbul'un en değerli şirketi ASELSAN'ın 2026 yılı ilk üç ayına ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 15 artarak 34,3 milyar TL'ye ulaştı. İhracat odaklı büyüme stratejisinin çıktılarını günden güne geliştiren ASELSAN'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde imzaladığı yeni ihracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla 629 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. ASELSAN'ın bakiye siparişleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Bakiye siparişlerdeki artış, ASELSAN'ın kesintisiz büyümesine 2026 yılında da eşlik etti. ASELSAN, ölçek ve kapasite artışına yönelik yatırımlarını yılın ilk çeyreğinde yüzde 261 yükselterek 137 milyon dolara çıkardı. AR-GE harcamaları da yüzde 41 artış ile 357 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Üretime ve AR-GE'ye yönelik güçlü yatırımlar, ASELSAN'ın küresel marka olma yolunda emin adımlarla yürümesini destekleyen stratejik adımlar olarak öne çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemde 0,60 olan Net Borç/FAVÖK oranı da 0,41'e geriledi.

ASELSAN GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 yılında uygulamaya başladığı 'aselsaneXt Programı'nın olumlu çıktılarını toplamaya 2026 yılında da devam etti. 2026 yılı ilk çeyrek hasılatı geçen yıla göre reel olarak yüzde 15 büyüyerek 34,3 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ilk 3 ayında elde edilen hasılatta Çelik Kubbe, Radar, Elektronik Harp, Askeri Haberleşme, Yapay Zeka Destekli Kent Güvenliği, Elektro-Optik ve Güdümlü Mühimmat Sistemleri belirleyici rol oynadı. Şirketin bakiye siparişleri yüzde 39 artışla 20,7 milyar dolara yükseldi, yılın ilk 3 ayında imzalanan yeni ihracat sözleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı.

Operasyonel verimlilik ve yüksek teknolojiye odaklanma stratejilerini kurumsal dönüşüm faaliyetlerinin merkezinde tutan ASELSAN'ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 260 baz puan artarak yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ASELSAN'ın FAVÖK tutarı da yüzde 28 artarak 8,6 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu gelişmelere ek olarak; verimlilik artışı sağlayan uygulamaların kararlılıkla yürütülmesiyle Genel Yönetim Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı. ASELSAN'ın kişi başı hasılatında dolar bazında yüzde 1,5 oranında artış görüldü, tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin nitelikli istihdamına da katkı sağlayan ASELSAN'ın çalışan sayısı geçen yılın aynı döneminden bu yana 3 binin üzerinde arttı.

'BU DÖNEMDE BÜYÜMEYİ FİNANSAL SAĞLAMLIKLA BİRLİKTE ELE ALDIK'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "'aselsaneXt programı'na başladığımız 2024 yılından itibaren çok güçlü bir finansal performansa imza attık. 2024'te yüzde 13, 2025'te ise yüzde 15 gibi çok ciddi reel büyüme rakamlarına ulaştık. Bu güçlü performansı bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdüğümüz için mutluyuz. İlk çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar, ASELSAN'ın sadece büyüyen değil, aynı zamanda doğru yönetilen, dönüşen, derinleşen bir şirket olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 9 büyüyen şirketimiz 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 15 oranında büyüdü. Hasılatımızın 34,3 milyar TL'ye ulaşması, ihracat sözleşmelerimizin yüzde 69 artışla 629 milyon ABD dolarına yükselmesi ve bakiye siparişlerimizin 20,7 milyar ABD doları seviyesine çıkması; iş modelimizin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini teyit ediyor. Bu dönemde büyümeyi finansal sağlamlıkla birlikte ele aldık. FAVÖK marjımızın yüzde 25,2 seviyesine yükselmesi, net borç/FAVÖK oranımızın 0,41'e gerilemesi ve güçlü nakit akışımız, disiplinli finans yönetimi yaklaşımımızın somut sonucudur. Yüksek büyüme ile birlikte bilanço gücünü aynı anda artırabilmek, ASELSAN'ın artık yerleşmiş kurumsal kapasitesini gösteriyor" dedi.

İMZALANAN SÖZLEŞMELER VE BAKİYE SİPARİŞLER

ASELSAN, 2025 yılında elde ettiği rekor seviyedeki başarılarını 2026 yılına da taşıdı. Küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırarak uluslararası savunma ekosistemindeki konumunu daha da güçlendiren ASELSAN 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 1,26 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerin yüzde 50'si yeni ihracat sözleşmelerinden kaynaklandı. Yeni ihracat sözleşmelerindeki artış yüzde 69'la 629 milyon dolara ulaştı. Tüm bu alandaki gelişmeler ASELSAN'ın ürün ve sistemlerine yönelik küresel talebin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koydu. ASELSAN'ın bakiye siparişleri de kesintisiz bir şekilde artmaya devam etti. Yılın ilk 3 ayı itibarıyla şirketin bakiye siparişleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 20,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yeni ihracat sözleşmelerinde ve bakiye siparişlerde tarihsel zirveler görüldü.