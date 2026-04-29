Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İş insanı Soytekin mahkemede açıkladı: Rüşveti verdim ihaleyi aldım

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasının duruşmasında ifade veren müteahhit Adem Soytekin, belediyede ihaleler üzerinden dönen kirli rüşvet çarkını tek tek ifşa etti. Soytekin, "İhale karşılığı rüşvet verdim. Sistem böyle işliyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 09:10, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 09:16
Yazdır
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 28'inci gününe, 'asrın yolsuzluk ve rüşvet davası'nın kilit ismi olan ve dosyada 'organizatör üye' olarak yer alan Adem Soytekin'in savunması damga vurdu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde paravan şirketler üzerinden İBB'den ihaleler aldığı belirlenen Soytekin, belediyede ihaleler üzerinden dönen kirli rüşvet çarkını tek tek ifşa etti.

- Kiptaş Genel Müdürü rüşvet karşılığı ihale verirdi

"Belediye tarafından yalnız bırakılmam üzerine etkin pişmanlıktan faydalanmaya karar verdim." diyen Soytekin, duruşmada KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un kamu zararı olacak şekilde müteahhitlere rüşvet karşılığında nasıl ihale verdiğini anlattı.

- Soytekin, 'Sistem' adlı düzenin nasıl işlediğini anlattı

Soruşturma aşamasında KİPTAŞ'taki yüksek karlı bu işleri alan müteahhitlerden 'sistem' adına rüşvetler temin edildiği belirlenmişti.

Soruşturma aşamasında yapılan tespitleri doğrulayan Soytekin, "Ali Kurt bizden 500 bin dolar para istemiştir. O süreçte kasamda bu miktarın nakit bulunmaması sebebiyle Altan Gözcü'yü toplatmaya gönderdim. 400 bin dolarını aldırdım. Üstüne kendim tamamladım ve Murat Eren aracılığıyla KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a ulaştırdım. İddiamın arkasındayım."

"Eğer istedikleri parayı vermeseydim, hakkımız olan parayı vaktinde alamayacaktım. Çünkü istenilen bu paranın verilmemesi halinde KİPTAŞ hesaplarında bulunan müteahhitlere aktarılması gereken paranın tarafımıza uzun süre aktarılmayacağı açıkça ifade edilmişti. Bu nedenle Kurt'un dediğini yapmaya mecbur kaldık." dedi.

TADİLAT KARŞILIĞI

Soytekin savunmasında, 2020 yılı Şubat ayında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konakları'ndan E4, F3 ve F2 bloklarından 3 adet dairenin karşılıksız olarak kendisine ait Sulkar İnşaat'a devredilmesine değindi.

Soytekin, bu dairelerin para sayma görüntüleriyle gündeme gelen Ayazağa'daki CHP İstanbul İl binasının tadilatı karşılığında kendisine verildiğini söyledi.

Duruşmada, belediyelerin kamu binalarını kendi kaynaklarıyla yapmadığını anlatan Soytekin, kurulan sistemi, "Belediyeler, kamu binaları yapar. Bunu da kendi kaynaklarıyla yapmazlar, adına gönüllü bağış her ne derse densin bu işler böyle yapılır. İhalesiz olarak bu tesisleri yaptım." diye ifade etti.

Tahsilat sürecindeki çarpık ilişkilere dikkat çeken Soytekin, "Belediye 'Kreş, kültür merkezi ve yurt yapacaksın' der. 'Hak edişleri çek, dükkan, daire şeklinde alacaksın' der. Belediye ile ilgili kişi arasında, adına ne derseniz deyin, süreç çoktan bitmiş, taraflar anlaşmış olur. Bizim belediyede cari bir havuz var. Benim hak edişler birikir, beni yönlendirdiği kişilerden de çek, daire, dükkan, nakit şeklinde alır ve carimi düşerim. Zaman zaman da mahsuplaşırız. Sistem böyledir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA HAKİMDEN UYARI

Sorgulama sırasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun izinsiz konuşması üzerine mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, bu şekilde müdahale etmiyoruz." diye uyardı. Ardından rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan sanık Ekrem İmamoğlu söz alarak,"Adem Soytekin, size kolay gelsin ne diyeyim." ifadesini kullandı. Adem Soytekin'in önceki ifadesinde, Pendik Arkatlı Evler projesinde 100 dairelik VIP liste oluşturulduğu, 75'inin CHP'li siyasetçi ve KİPTAŞ çalışanlarına ayrıldığı, 25 dairenin müteahhitlere verildiği kaydedilmişti.

'RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET!'

Soytekin duruşmada, mahkeme başkanının "Ali Kurt'a (KİPTAŞ Genel Müdürü) 1.5 milyon dolar gönderildi demişsin. Ayrıntısı nedir?" sorusunu cevapsız bıraktı. Mahkeme başkanının "Seninle diyalogda sorun yaşıyoruz" demesi üzerine Soytekin, "Rüşvet başkanım, rüşvet" diye cevap verdi.

Adem Soytekin'in "300 daire satıldı. 50-60 milyon TL paramızı alabilmek için 500 bin dolar istendi. Biz de Ali Kurt'a verdik" beyanına ilişkin mahkeme başkanı, "Şahsına mı istedi?" sorusunu yöneltti Soytekin ise, "Ali Kurt şahsına çalışır başkanım, şahsına münhasır" dedi.

Soytekin, bu beyanının doğru olduğunu söyledi. Duruşma savcısının "YTT Hukuk Bürosu'nda operasyon öncesi bir görüşme oldu mu?" sorusuna da Soytekin, "Evet olmuştur" yanıtını verdi. Soytekin "Ben rüşvet organizasyonu kuran biri değilim. Yaptığı işin karşılığını alan müteahhidim" dedi.

'ADEM DİK DUR BİZİ SATMA'

Soytekin, diğer sanıkların kendisine yönelik baskı ve yıldırma politikası uyguladığını anlattı. Soytekin, "Cezaevinde avukatlar aracılığıyla şahsıma ciddi baskılarla, milletvekiliği teklifi yapılarak susturulmaya çalışıldım. Ekrem İmamoğlu'na ait notlar tarafıma okutturularak susturulmaya çalışıldım. Hatırladığım notlardan birisi 'Adem dik dur bizi satma' içerikli nottur. Ben şu an ifademde kimseyi sattığımı düşünmüyorum. Devletimin yanında gerçeklerin ortaya çıkması için bu beyanı vermekteyim" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber