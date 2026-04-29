Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Murat Boz'dan Gülistan Doku için şarkı yazdı: Geliri çocuklara bağışlanacak

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın yeniden açılması ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlunun cinayet şüphesiyle tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeler sürerken, Murat Boz da Doku'dan etkilenerek "Gülistan" adlı bir ağıt hazırladığını duyurdu. Ünlü sanatçının söz ve müziği kendisine ait olan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlenirken, şarkının tüm gelirinin Koruncuk Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 09:28, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 09:29
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasındaki yeni gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Murat Boz'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ünlü sanatçı, Doku'nun hikayesinden etkilenerek "Gülistan" adlı bir ağıt hazırladığını duyurdu.

SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası raftan indirildi ve soruşturma yeniden açıldı. Dosya kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

MURAT BOZ'DAN DUYGUSAL ŞARKI

Yaşananlardan etkilenen ünlü şarkıcı Murat Boz, söz ve müziği kendisine ait olan "Gülistan" adlı ağıt türündeki şarkının bir bölümünü paylaştı. Parçanın düzenlemesini ise Mustafa Ceceli üstlendi.

SÖZLERİ YÜREK YAKIYOR

Ağıtın sözleri ise dinleyenlerin yüreğine dokunan bir derinlik taşıyor.

"Bir sabah eksildi şehir, adı konmadı. Bir düş kaldı sokakta, kimse bulmadı. Üşür hala adın anılır, sesin gelmez Gülistan" dizeleriyle başlayan şarkı, hep 21 yaşında kalacak olan Gülistan'ın kaybının yarattığı boşluğu hissettiriyor

GELİRİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Duyarlılığı ile dikkat çeken ünlü şarkıcının hazırladığı şarkının tüm telif gelirinin Koruncuk Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.

Bu anlamlı adım, sosyal medyada da geniş destek buldu.

Murat Boz daha önce de yaptığı paylaşımda, "Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı.

Biz seni tanımadık belki, ama içimizde bir yer seni biliyor.

Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden.

Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının

bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması.

Gülistan Doku.

Unutmadık.

Unutmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

