Mayıs başında 'beyaz örtü' sürprizi: Kar kapıda

MGM tarafından paylaşılan 29 Nisan - 5 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 7 günlük hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak sert bir şekilde düşecek.

Mayıs ayında beyaz örtü kapıda

Normal şartlarda bahar sıcaklıklarının yükselmesinin beklendiği mayıs ayının ilk günlerinde, haritadaki veriler çarpıcı bir tabloyu işaret ediyor.

Tahminlere göre; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı etkili olacak.

Özellikle 3 Mayıs Pazar gününden itibaren Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Bolu gibi illerin yanı sıra Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmur simgelerinin hakim olduğu görülüyor.

Sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde düşecek

Mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının, bazı bölgelerde 10-12 derecelik ani düşüşler yaşaması bekleniyor. Cuma günü Marmara üzerinden giriş yapacak serin ve yağışlı hava kütlesi, Cumartesi ve Pazar günü etkisini artırarak tüm yurdu "kış koşullarına" geri döndürecek.

Mayıs ayı başında beklenen bu ekstrem soğuma ve kar yağışı, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde "zirai don" tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, meyve ağaçlarının çiçeklendiği ve ekim faaliyetlerinin sürdüğü bu dönemde çiftçileri oluşabilecek don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Doğu'da çığ, Batı'da fırtına

Verilere göre, Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında kar örtüsü bulunan bölgelerde "çığ tehlikesi" devam ederken, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen en düşük/en yüksek sıcaklıklar 3-5 Mayıs tarihlerinde: Ankara: 3/11 (karla karışık yağmurlu), İstanbul: 9/13 (yağmurlu ve serin), Sivas/Kayseri: 1/10 (kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu), Erzurum: -2/7 (kar yağışlı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı güncel hava durumu raporlarını takip etmeye çağırdı.