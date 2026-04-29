Beyin cerrahı Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu hayatını kaybetti

PROF. DR. ÇAĞATAY ÇALIKOĞLU VEFAT ETTİ

Türkiye'nin beyin ve sinir cerrahisi alanındaki köklü isimlerinden Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu hayatını kaybetti. Nöroşirürji alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve binlerce hastaya yaptığı başarılı cerrahi müdahalelerle tanınan Çalıkoğlu'nun vefatı, tıp camiasında ve memleketi Silifke'de derin üzüntüyle karşılandı.

ERZURUM'DAN BURSA'YA UZANAN BAŞARILI BİR KARİYER

1971 yılında Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde dünyaya gelen Çağatay Çalıkoğlu, ilköğrenimini Erzurum'da başlatıp Kayseri'de tamamladı. Ortaöğrenimini Kayseri Dedeman Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Kayseri Lisesi'nde bitirdi. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Çalıkoğlu, uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

Akademik kariyeri boyunca 2010-2011 yılları arasında Düzce Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapan Çalıkoğlu, 2012-2018 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yeniden yardımcı doçent kadrosunda çalıştı. 2018-2024 yılları arasında aynı üniversitede doçent unvanıyla görevini sürdüren Çalıkoğlu, 2024 yılında Mudanya Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseldi. Son olarak Bursa Medicalpark Hastanesi'nde görev yapan deneyimli cerrah, ardında binlerce minnettar hasta bıraktı.

Nöroşirürji alanında tıp literatürüne değerli katkılar sunan Çalıkoğlu, meslektaşları arasında disiplini ve yardımsever kişiliğiyle tanınırdı. Hayatının son döneminde Bursa Medicalpark Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Çalıkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tıp dünyasına başsağlığı diliyoruz.