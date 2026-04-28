%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok

Ankara'ya yürüyen Doruk Maden işçileri, 96,3 milyon TL'lik ödeme sözüyle eylemi bitirdi. Bakan Bayraktar, işçisini mağdur eden işverene kapıyı kapattı ve "İşçinin parasını vermeyen, her yerde problem çıkaran bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem" dedi.

Haber Giriş : 28 Nisan 2026 21:14, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 23:33
Eskişehir'den Ankara'ya hak arayışı için yürüyen Doruk Madencilik işçileri, İçişleri Bakanlığı'ndaki uzlaşma sonrası 96,3 milyon liralık ödemenin yapılmasıyla eylemlerini noktaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile birlikte Sıfır Atık Vakfı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada maden işçilerinin eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MÜDAHALE EDİYORUZ"

Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Doruk Maden'in Türkiye'de iş yaptığı birçok alanda problem ürettiğine vurgu yaparak, "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler." dedi

En son Eskişehir'deki maden işçilerinde de aynı durumun olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Fakat burada farklı bir şey oldu." diyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını söyledi

"Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu." diyen Bakan Bayraktar, atılan bu adımla 30 bin kişinin istihdamının da önünü açtıklarını vurguladı.

"BEN BU ŞİRKETE ASLA RUHSAT VERMEM"

Bakanlığın yerli kömüre verdiği satın alma garantisinin 3 şarta bağlı olduğunu ve bunu işverenlere söylediklerini belirten Alparslan Bayraktar, şartlarla ilgili şunları söyledi:

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun.

Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

