Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde memurlar hakkında iddianame

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan aralarında mevcut ve önceki dönem İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü'nün de olduğu 6 İZSU personeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 22:06, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 22:16
İzmir Valiliğinin, 8 Mayıs 2025'te "soruşturma izni verilmesine" karar vermesi sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) yaşamını yitirmesine ilişkin memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan İZSU personeli 6 sanık hakkında iddianame hazırladı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı S.S, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Güney Bölge Şube Müdürü Ö.K, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı B.K, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında mühendis E.N. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, birleştirme talebiyle İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Sanıklar, 10 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, 6 sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

- Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'teki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 12 Mart'ta 11 sanığı kazanın meydana gelmesindeki kusur durumlarıyla tutuklulukta geçirdikleri süreyi nazara alarak tahliye etmişti.

Daire, bazı sanıklar yönünden duruşma görülmesine karar vermiş, dosya kapsamında, konusunda uzman bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar vermişti.

