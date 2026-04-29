Avrupa 2025'te iklim krizini sert yaşadı

Yaklaşık 100 bilim insanının katkısıyla hazırlanan raporda, Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olmaya devam ettiği belirtildi.

Avrupa'nın en az yüzde 95'inde yıllık sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gerçekleştiği ifade edilen raporda, kıtadaki tüm buzul bölgelerinde net kütle kaybı yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda, İzlanda'da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük ikinci buzul kaybının görüldüğü vurgulanırken, Grönland Buz Tabakası'nın 139 milyar ton buz kaybettiği ve bu miktarın Avrupa Alpleri'ndeki tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1,5 katına denk geldiğine işaret edildi.

Ayrıca Avrupa'daki mevsim sonu kar örtüsünün hem alan hem kütle bakımından kayıtlardaki en düşük üçüncü seviyeye indiği bildirildi.

Denizlerde de sıcaklık rekoru

Raporda, Avrupa denizlerinde de sıcaklık rekoru kırıldığı, bölgenin yıllık deniz yüzeyi sıcaklığının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi.

Avrupa genelindeki nehirlerin yüzde 70'inde akışın ortalamanın altında kaldığı anımsatılan raporda, 2025'in toprak nemi açısından 1992'den bu yana en kurak üç yıldan biri olduğu belirtildi.

Raporda, sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangınlarını artırarak yaklaşık 1 milyon 34 bin hektarlık alanın yanmasına yol açtığı, bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğuna dikkat çekildi.

Yangın kaynaklı emisyonlarda da Avrupa'da rekor kırıldığı hatırlatılan raporda, toplam emisyonun yaklaşık yarısının İspanya kaynaklı olduğu bildirildi.

Raporda, "Avrupa'daki hızlı ısınma, kar ve buz örtüsünü azaltırken, tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklıkları, kuraklık, sıcak dalgaları ve rekor düzeydeki okyanus sıcaklıkları, Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeleri etkiliyor. Avrupa, dünyanın diğer birçok bölgesiyle birlikte, karada ve denizde rekor düzeydeki sıcak dalgalarından yıkıcı orman yangınlarına ve devam eden biyolojik çeşitlilik kaybına kadar artan etkilere maruz kalıyor ve bu durum, Avrupa genelindeki toplumlar ve ekosistemler üzerinde sonuçlar doğuruyor." değerlendirmesi yapıldı.