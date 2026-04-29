Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'dan acı haber
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı Köyü'nde 26 Nisan'da düştüğü derede kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 09:40, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 10:10
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı Köyü'nde düştüğü derede kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ı arama çalışmalarının 4. gününde acı haber geldi.
Ekipler, Taş'ın dereye düştüğü noktadan 1 kilometre mesafede cansız bedenine ulaştı.