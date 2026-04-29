Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj gönderenlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Çağlayan'ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A, Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A'ya ait dijital materyallere de el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.