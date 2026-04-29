Adalet Bakanlığı taşra personelini merkez teşkilatında görevlendirecek...Başvurular başladı

Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatındaki hizmet verimliliğini artırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla taşra teşkilatında görev yapan personeli merkez birimlerinde görevlendireceğini duyurdu. 28 Nisan itibarıyla başlayan süreçte, başvurular Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

ÖZEL YETKİNLİKLER ARANACAK

Adalet Bakanlığı yazılım, yapay zeka, fotoğraf ve video üretimi, metin yazarlığı, veri analizi ve grafik tasarım gibi teknik alanlarda kendini geliştirmiş personeli merkeze alacak. Ayrıca işe alım, maaş hesaplama ve bütçe yönetimi gibi idari konularda uzman olan isimler de öncelikli olarak değerlendirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Duyuruya göre başvurular sadece kadrolu memurlar için geçerli olacak. Ancak icra müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel bu görevlendirme sürecine katılamayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 28 Nisan tarihinden itibaren personel.adalet.gov.tr adresinde yer alan Personel Yetkinlik Formunu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

