Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor

Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Emekli zammı oranları için ilk tahminler gelmeye başladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 10:25, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 10:29
TÜİK'in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10'u aşarken, en düşük emekli maaşı için yeni tahminler gelmeye başladı.

Memurlar.net'in yaptığı hesaplamaya göre, Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk üç ayının oranları netleşti. Buna göre Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,0373'lük zam anlamına geliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 17'e yakın bir zam alması bekleniyor.

Temmuz ayında yapılacak kesin maaş artışı için nisan, mayıs ve haziran ayı oranları heyecanla bekleniyor.

- Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3 civarında

Matriks Haber'in 27 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin Nisan ayı için TÜFE beklentisi aylık bazda %3,23 civarında oluştu. İdeal Data yüzde 3,30, CNBC-e ise yüzde 3,28 enflasyon bekliyor. Merkez Bankası'nın 17 Nisan'da yayımladığı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre Nisan'da yüzde 2,93 oranında enflasyon bekleniyor. Nisan ayında yüzde 3 civarında bir enflasyon gelmesi durumunda 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 13,33'lük enflasyon olmaktadır.

- MB anketine göre ilk altı aydaki kümülatif enflasyon

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Mayıs ayında yüzde 1,82, Haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon oluşacağı beklenmiştir. Bu öngörülerin aynen çıkması durumunda 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 17,15 civarında kümülatif enflasyon oluşacaktır.

- Memur ve emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 11 zam aldıklarından enflasyon farkı oransal olarak yüzde 5,5 olacaktır. Temmuz'daki yüzde 7'lik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zammı da ilave edildiğinde memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 12,8 olacaktır

- En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Bu tahminlerine göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, ek bir yasal düzenleme yapılmaması halinde, yüzde 17'lik zam orabına göre yaklaşık 23 bin 400 liraya yükselmesi bekleniyor.

