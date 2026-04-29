Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 10:43, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 10:43
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 2 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Riskli alanlarda dikkatli olunması gerekiyor

Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından korunmak için vatandaşların özellikle kene yönünden riskli alanlarda dikkatli olması gerekiyor.

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi riskli bölgelere gidilirken, kenelerin vücuda tutunmasını engellemek amacıyla mümkün olduğunca vücudu örten giysilerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve açık renkli kıyafetler giyilmesi öneriliyor.

Riskli alanlardan dönüşte, kişinin kendisinin ve çocuklarının vücudunu kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası dahil olmak üzere dikkatlice kontrol etmesi gerektiği belirtiliyor. Kene tespit edilmesi halinde, çıplak elle temas edilmeden, uygun bir malzeme (bez, eldiven veya poşet gibi) yardımıyla en yakın yerden tutularak dikkatli şekilde çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği, erken müdahalenin hastalığın bulaşma riskini azalttığı vurgulanıyor.

Hastalığın hayvanlarda belirti göstermeden seyredebileceği için, özellikle KKKA'nın görüldüğü bölgelerde hayvanların kan, vücut sıvıları ve dokularına çıplak elle temas edilmemesi gerektiği bildiriliyor.

KKKA'nın kan, vücut sıvıları ve çıkartılar yoluyla insandan insana da bulaşabileceği belirtilerek, hasta kişilerle temas edenlerin eldiven, önlük ve maske gibi koruyucu ekipman kullanması gerektiği kaydediliyor.

Kene tutunan kişilerin 10 gün boyunca halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler açısından kendilerini takip etmeleri, bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi halinde derhal sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği ifade ediliyor.

Kenelerin uçmayan ve zıplamayan, yerden tırmanarak vücuda tutunan eklem bacaklı canlılar olduğu hatırlatılarak, kenelerin kesinlikle çıplak elle öldürülmemesi veya patlatılmaması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, sigara basılması, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökülmesinin doğru olmadığı, bu uygulamaların kenenin kasılmasına ve kan emdiği kişiye hastalık etkenini aktarma riskini artırabileceği uyarısı yapılıyor.

