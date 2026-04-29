Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'

Devlet Memurları Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul Taksim'de düzenlenecek etkinliklere katılacağını duyurdu. Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, emeğin, alın terinin ve adalet mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı günde kamu çalışanlarının haklı taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmek amacıyla Taksim'de olacakları belirtildi.

Açıklamada, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekilerek, özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların her geçen gün daha da derinleştiği vurgulandı. Konfederasyon, 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda emeğin hak ettiği değeri bulması için verilen mücadelenin en güçlü şekilde ifade edildiği bir gün olduğuna işaret etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu , tüm kamu çalışanlarını ve emek kesimini birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeye davet ederek, "Emeğin gücüyle, birlikle ve kararlılıkla 1 Mayıs'ta Taksim'de buluşuyoruz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi daha güçlü bir şekilde haykıracağız" ifadelerine yer verdi.

Konfederasyon, 1 Mayıs kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde kamu çalışanlarının taleplerini kamuoyuna duyurmayı ve çözüm çağrısını yinelemeyi hedefliyor. Ayrıca, tüm çalışan kesimlerin ortak sorunlarına dikkat çekilerek daha adil bir çalışma hayatı için birlikte mücadele vurgusu yapıldı.