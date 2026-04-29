8,5 kiloluk böbrekle yaşadı, ameliyatla kurtuldu

Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
8,5 kiloluk böbrekle yaşadı, ameliyatla kurtuldu

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne ağrı şikayetiyle başvuran hastadan 8,5 kilogramlık tümörlü böbrek çıkarıldı. Nefes bile almada güçlük çeken hasta başarılı operasyonla ağrılarından da kurtuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 14:58, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 14:59
Gaziantep'te yaşayan ve polikistik böbrek hastalığına bağlı kronik böbrek yetmezliği bulunan 61 yaşındaki Mustafa Doğan, nefes darlığı, karında şişlik ve ağrı şikayetleriyle Nefroloji Kliniği'ne başvurdu.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda cerrahi müdahale kararı alınan Doğan'ın bir böbreğinin tümörle birlikte 8,5 kilograma ulaştığı belirlendi.

Doğan, gerçekleştirilen ameliyatla tümörlü böbrek alınınca sağlığına kavuştu.

"Böbreğin büyümesi hastanın nefes almasını dahi engelliyordu"

Nefroloji Uzmanı Mehmet Tuncay, yaklaşık 6 yıldır hemodiyaliz tedavisiyle hastayı takip ettiklerini, hastanın tümörlü böbreğin çıkarılmasıyla ciddi bir rahatlama sağlandığını anlattı. Tuncay, şöyle konuştu:

"Polikistik böbrek, genetik bir sebep dolayısıyla böbreği çok büyüten kistlerle dolaşan ilginç bir hastalık. Maalesef şu an erken tanı tespit ettiğimizde tedavi edebilmekle beraber gecikmiş vakalarda diyaliz tedavisi kaçınamaz oluyor. Bu böbrek karında yer kaplayan bir etki oluşturduğundan hastanın beslenmesini ve dolaşımını da bozuyordu. Gerçekten sağlığı için önemli bir katkı sundu. Hastamızın bu ameliyatı hemodiyalizden kurtarmayacak ama gelecekteki nakil gibi çok önemli bir tedavi için büyük bir fırsat sunacak."

Genel Cerrahi ve Organ Nakil Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise böbreğin büyümesinin hastanın nefes almasını dahi engellediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde bu tür ameliyatlarda karın içine girilerek periton adı verilen karın zarı açılır ve bağırsakların bulunduğu alanda çalışılır. Bu durum ameliyat sonrası bağırsak yapışıklığı, yeniden ameliyat gereksinimi, bağırsak hareketlerinin geç başlaması ve hastanın 3-4 gün burundan takılan mide sondasıyla takip edilmesi gibi sorunlara yol açabilir. Biz bu ameliyatı karın boşluğuna ve bağırsaklara girmeden gerçekleştirdik. Bu sayede hastanın bağırsak fonksiyonları daha hızlı düzeldi, ameliyat sonrası toparlanma süreci kısaldı, yatış süresi azaldı ve hasta çok daha erken dönemde beslenip mobilize olabildi."

"Kendimi şu anda kuş gibi hissediyorum"

Mustafa Doğan ise yıllardır böbrek hastalığı olduğunu anlatarak, "Daha önce farklı bölümlerde çare aramıştım. Kendimi şu anda kuş gibi hissediyorum. Önceden yürürken bile nefes alamazdım, o bölgede baskı oluşuyordu" bilgisini paylaştı.

