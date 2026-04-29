Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?

Ankara'da devam eden maden işçileri konusundaki belirsizlik, İçişleri Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle çözüme kavuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e sürecin perde arkasını anlattı.



Bakan Çiftçi: Alın Teri ve Helal Kazanç Her Zaman Baş Tacımızdır



Her zaman emekçinin ve üreticinin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, işçilerin taleplerine devletin en üst düzeyde duyarlılık gösterdiğini belirtti. Bakan Çiftçi, "Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik. Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik" dedi.



"Süreci İstismar Etmek İsteyenlere Fırsat Verilmedi"



Bakan Çiftçi, diyalog sürecinin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dışarıdan gelebilecek provokasyonlara karşı işçilerin dik duruşunu takdir etti:

"Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir."



Enerji ve Çalışma Bakanlıklarına Teşekkür



Çiftçi konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürütmek suretiyle hem maden ocağının açık kalmasını hem de işçi kardeşlerimizin haklarını alacakları imkanı sağlayarak sağduyu ile süreci yönettikleri için teşekkür ediyorum."