Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanlığı 10 bin değil 15 bin personel alacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce 10 bin ve 5 bin şeklinde iki parça halinde yapılması planlanan personel alımının tek seferde yapılacağını açıkladı. Toplam 15 bin kişilik alım için Mayıs ayının ilk yarısında resmi duyuruya çıkılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 20:40, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 20:53
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.

Üzen, Bakan Gürlek'e personel alımında son durumu sordu.

Bakan Gürlek, 10 bin değil, 15 bin personel alacaklarını söyledi.

Mayıs ayının ilk yarısında 15 bin kişilik personel alımı için duyuruya çıkacaklarını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı personel alımı için 10 bin daha sonra da 5 bin kişilik alıma çıkacaktı.

Bu şekilde personel alımının tek seferde yayınlanacağı netleşmiş oldu.

