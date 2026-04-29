Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, ocak ayında anaokulu müdürü bir kadın öğretmene attığı iltifat mesajının ardından ağır bir krizin merkezine oturdu. Eşin kıskançlık krizine dönüşen süreç, kafede buluşma, makamda yüzleşme ve koltuk fırlatmalı kavgayla büyüdü. Emniyet ifadelerinin ardından şikayet için karakola giden ailenin babası, oğlunu beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bakanlığın idari soruşturma başlatmasıyla birlikte Öncü kendi isteğiyle görevden ayrıldı; öğretmen çift ise boşanma davası açtı.

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 21:35, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 21:33
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı

Bolu İl Milli Eğtim Müdürü Fatih Öncü'nün, anaokulu müdürü B.Ö.A.'ya doğum gününde WhatsApp'tan attığı mesajlar bir yuvanın yıkılmasına neden oldu.

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre; Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, 16 Ocak 2026 tarihinde anaokulu müdürü olan B.Ö.A.'nın WhatsApp'tan paylaştığı fotoğrafı görünce doğum gününü kutlayıp, "Çok güzelsiniz" diye mesaj yazdı. Söz konusu fotoğraf, okulda öğretmen ve personel tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında çekildi.

'SENİ GÖRMEMİ Mİ İSTİYORSUN?'

B.Ö.A. mesajı okuduğu sırada yanında başka bir kurumda bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan kocası B.A. da vardı. Mesaja öfkelenen B.A., eşi B.Ö.A'ya Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'yü WhatsApp'tan görüntülü aramasını istedi. Eşinin çağrısı sonrası Öncü'den 'Seni görmemi mi istiyorsun?' mesajı gelince sinirler daha da
gerildi. B.A. karısı B.Ö.A'ya atılan mesajları sormak için İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile Firune Kafe'de buluştu.

'KARIMDAN UZAK DUR'

B.A. buradaki kısa görüşmede Öncü'ye 'Karımdan uzak dur. Seni valiliğe ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edeceğim' dedi. Ancak tartışma burada bitmedi. B.A., 19 Ocak sabahı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün makamına çıktı. Anlatılanlardan tatmin olmayan B.A. aynı gün öğleden sonra bu kez karısı B.Ö.A. ile birlikte Öncü'nün makamında görüştü. Aralarında neler olup bittiğini ikisinden de duymak istedi.

'KOLTUK FIRLATTI'

Konuşma devam ederken tansiyon bir anda yükseldi, B.A. makam odasındaki koltuğu duvara fırlatıp olay yerinden ayrıldı. Eşiyle birlikte, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih
Öncü'den şikayetçi olmak için emniyete gitti.

'KİMSEDEN ŞİKAYETİM YOK'

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ancak anaokul müdürü B.Ö.A. emniyetteki ifadesinde 'Bu konuların gündeme gelmesi kocam B.A.'nın tahrik olmasına ve sinirlenmesine
sebep oldu. Cep telefonumda B.A.'nın siz görevlilere teslim ettiği ekran görüntüsü haricinde bir yazışma ve arama kaydı yoktur. Benim bu olayla ilgili kimseden bir şikayetim
yoktur' dedi.

'BANA KİN BESLEDİĞİNİ HİSSEDİYORUM'

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ise B.A. ile ilgili "Yaklaşık 6 ay önce o dönemki okul müdürü ile olan tartışmasından dolayı geçirdiği idari soruşturmadan ceza aldı. Bu cezanın kendisine haksız yere verildiğini düşünerek o tarihten itibaren tarafıma kin beslemeye başlamıştır. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.

BABASI KARAKOLUN ÖNÜNDE ÖLDÜ

Öğretmen çiftin arasındaki gerilim bu olaylarla sınırlı kalmadı. B.A. bu kez eşinin çalıştığı anaokuluna gitti. Burada da tartışma çıktı. Görüşmenin ardından okuldan ayrılan B.A. evine gitti. Bir süre sonra eşinin şikayeti üzerine binaya gelen polislerle karşılaştı. İfade vermek için polis aracına binen B.A.'yı o sırada babası gördü. O da oğlunu karakolda yalnız bırakmamak için peşinden gitti. Hal pazarının yanında bulunan karakolun önünde oğlu B.A.'yı bekleyen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından anaokulu müdürü B.Ö.A.'nın Eskişehir'e tayin talebinde bulunduğu, öğretmen çiftin ise ayrılma kararı alarak boşanma davası açtığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün, ocak ayında makamında bir öğretmenin eşiyle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedildiği öne sürülmüştü.

Yaşanan olayın ardından Öncü'nün izne ayrıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise hem kavga hem de öğretmenin eşinin Öncü hakkındaki iddialarına ilişkin idari soruşturma
başlattığı bildirilmişti.

Hakkında başlatılan soruşturma sürecinin ardından Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yürütülen inceleme sürecinin selameti ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması amacıyla kendi talebiyle Bolu İl
Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldığını belirten Öncü, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilme talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

