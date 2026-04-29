'İmamoğlu suç örgütü' davasının 29. duruşması sona erdi

MEBİ'de LGS öğrencileri için nisan ayı örnek soruları yayımlandı
MEBİ'de LGS öğrencileri için nisan ayı örnek soruları yayımlandı
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Freni boşalan tır 9 araca çarptı: Biri polis 3 kişi öldü
Freni boşalan tır 9 araca çarptı: Biri polis 3 kişi öldü
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
'İmamoğlu suç örgütü' davasının 29. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki-sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşması sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 20:30, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 20:40
'İmamoğlu suç örgütü' davasının 29. duruşması sona erdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Adem Başer'in savunması alındı.

İddianamede, Cebeci Maden sahasına herhangi bir izin olmaksızın kaçak döküm yapılarak 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde edilmesi ve bunun neticesinde 80 milyar lira kamu zararına neden olunmasına ilişkin eylemde sorumluluğu bulunduğu öne sürülen sanık Başer, kimlik tespitinde finans yöneticisi olduğunu söyledi.

Sanık Başer, Güney Cebecilik Şirketi'nde genel müdür yardımcılığı yaptığını, Ağaçlı bölgesindeki şantiyede çalıştığını, personelin çalışma düzeni, mıcır satışı gibi konularla ilgilendiğini ve yetkilerinin sınırlı olduğunu öne sürdü.

Kaçak döküm adı altında herhangi bir sistem kurulmadığını iddia eden Başer, savunmasında şu beyanlarda bulundu:

"Benim ve finans biriminin görevi hesaba gelen paraların günlük nakit akışına dahil edilmesi olmuştur. Sistemde herhangi bir faturalı, faturasız, barkodlu veya barkodsuz gibi bir ayrımı gösteren bir yazılım yoktur. Bu yazılım da 2015 yılından itibaren İSTAÇ'ın döküm şantiyelerinde kullandığı yazılımdır. Ayrıca bu bölgede döküm faaliyeti başlamadan önce herhangi bir görüşmeye Murat Gülibrahimoğlu (firari sanık) ile birlikte katılmadım. Bu işe başlanacağını diğer şirket çalışanlarıyla aynı anda öğrendim. Cebeci Maden Bölgesi'ndeki izin işleri Gülibrahimoğlu tarafından birebir yürütülmekteydi, benim döküm işlerinde hiçbir tasarrufum yoktu, bu alanda bir uzmanlığım da yoktur. Bu bölgede kaçak bir döküm olduğunu ben görmüyorum. Ama kaçak bir döküm varsa Murat Gülibrahimoğlu sorumlu olmalıdır"

İddianamede, sanık Gülibrahimoğlu ile müşterek fail olarak anıldığını kaydeden Başer, hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasının da çok ağır olduğunu söyledi.

Başer, 12 yıllık şirket elemanlığı görevinden müdür yardımcılığı pozisyonunda ayrıldığını belirterek, "Cebeci maden bölgesinde yaptığımız işlerden dolayı bakanlıktan, valilikten veya İBB'den bir teşekkür plaketi almayı umuyorduk ama şu an burada yargılanıyorum. Herhangi bir suç örgütüne üye değilim." şeklinde savunma yaptı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

