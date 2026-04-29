Böcek Ailesinden iddialar için açıklama
Bir yıldır cezaevinde olan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek ve ailesine yönelik sosyal medyada yer alan kaset iddiaları sonrasında, Böcek'in oğlu ve eşinden açıklama geldi.
Böcek Ailesinden Sert Açıklama: "Tahammül Sınırlarını Aştı"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eşi Zuhal Böcek, kendileriyle ilgili sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.
"Asılsız İddialar"
Çiftin kamuoyuna yönelik kaleme aldığı açıklamada, 5 Temmuz 2025 tarihinden
bu yana aileleri hakkında "asılsız iddialar" içeren paylaşımların
yapıldığı belirtildi. "Aile huzurunu, çocuklarını ve özel hayatlarını korumak
adına bugüne kadar sessiz kaldıklarını" ifade eden Böcek çifti, artık sessiz
kalamayacaklarını vurguladı.
Açıklamada, 10 yaşındaki kız çocukları ile bebek yaşındaki çocuklarının da hedef alındığına dikkat çekildi ve "Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz" denildi.
Asıl Hedefin Muhittin Böcek Olduğunu İddia Ettiler
Böcek çifti, karalama kampanyasının gerçek amacını da açıkça ortaya koydu. Açıklamada, "Bu kirli kampanyanın amacı, Muhittin Böcek'e aslı olmayan bir iftiraya zemin hazırlamak için ailemizi yıpratmaktır" ifadelerine yer verildi.
Hukuki Süreç Başlatıldı
Çift, söz konusu içerikleri üreten, paylaşan ve yayan kişiler hakkında hukuki
süreç başlattıklarını da duyurdu. Açıklamanın son bölümünde kamuoyundan, "aileyi
ve çocukları hedef alan bu karalama kampanyalarına itibar edilmemesi" talep
edildi.
Açıklama, "Adalet eninde sonunda tecelli edecektir" ifadesiyle son buldu.