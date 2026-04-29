MEBİ'de LGS öğrencileri için nisan ayı örnek soruları yayımlandı
MEBİ'de LGS öğrencileri için nisan ayı örnek soruları yayımlandı
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Freni boşalan tır 9 araca çarptı: Biri polis 3 kişi öldü
Freni boşalan tır 9 araca çarptı: Biri polis 3 kişi öldü
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yeni talimatla, yönetmelik değişikliğinden önce doğum yapmış ancak öğrenciliği devam eden adaylar da ek süre hakkından yararlanabilecek. Düzenleme, tez düzeltme aşamasındaki öğrencileri de kapsıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 18:58, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 18:59
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tüm üniversitelere, doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, 6 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2'nci maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35'inci maddesine eklenen 9'uncu fıkrada yer alan "Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz." hükmü anımsatıldı.

Çeşitli üniversite rektörlüklerinin, söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin görüş talep eden yazılarının, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22 Nisan tarihli toplantısında incelendiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelik yayımından önce doğum yapan ve öğrenciliği devam eden öğrencilerin anılan Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, kayıt tarihi itibarıyla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin öğrencilik süresi içinde süre şartı olmadan ek süre talebinde bulunabilecekleri, doğum sonrası iki dönem kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurma tarihinin bitiminde talep etmeleri halinde söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında iki dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri, yüksek lisans, doktora programlarında kayıtlı ve tez düzeltme sürecindeki öğrencilerin doğum yapmaları halinde söz konusu Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, öğrencilik süresi içinde birden fazla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri (Yönetmelik değişikliğinden önce birden fazla doğum yapan öğrencilerin de her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri) uygun görülmüştür."

