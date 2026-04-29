Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,07 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 17:30, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,0530
|45,0540
|45,0750
|45,0760
|Avro
|52,7290
|52,7300
|52,8600
|52,8610
|Sterlin
|60,8250
|60,8350
|60,9900
|61,0000
|İsviçre frangı
|57,0470
|57,0570
|57,1610
|57,1710
|ANKARA
|ABD doları
|45,0230
|45,1030
|45,0450
|45,1250
|Avro
|52,6890
|52,7690
|52,8200
|52,9000
|Sterlin
|60,7650
|60,9750
|60,9300
|61,1400