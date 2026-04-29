Kozan'da sel felaketi: 1 kişi öldü, ekili alanlar sular altında kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sele yol açtı; Eski Kabasakal Mahallesi'nde tarım arazileri su altında kalırken ulaşım da aksadı. Selde kaybolan bir kişi için başlatılan arama çalışmaları sonucunda ceset, 1 kilometre uzaklıktaki portakal bahçesinde bulundu. AFAD, Türk Kızılay ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bölgede hayvan kayıpları yaşandığı da bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 22:13, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 23:36
İlçede etkili olan sağanak bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

Yer yer sele yol açan yağış nedeniyle Eskikabasakal Mahallesi'nde bazı ekili alanlar su altında kaldı, bölgede ulaşım güçlükle sağlandı.

AFAD, Türk Kızılay, itfaiye ve iş makinelerinin sevk edildiği mahallede sel sularından etkilenen bir otomobilin yakınlarındaki bir bahçede mahsur kalan bir kişi iş makinesi aracılığıyla kurtarıldı.

Selde kaybolduğu öne sürülen Gamber Ünüvar için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Ünüvar'ın cesedi, kayıp olduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki portakal bahçesinde bulundu.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de selin etkili olduğu bölgede incelemeler yaptı. AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sel nedeniyle bazı hayvanların öldüğü belirtildi.

Yağışın etkisini yitirdiği bölgede ekiplerin inceleme ve kontrol çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Selden kurtarılan bir vatandaşın hastaneye sevk edildiği, suya kapıldığı değerlendirilen bir vatandaşın arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin katılımıyla çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

