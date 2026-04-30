Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 08:20, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 08:21
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e ilk müdahale, şehirdeki özel bir hastanede yapıldı.
Hilmi Güler İstanbul'a sevk edildi
Güler'in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul'da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.
Başkan Güler'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.