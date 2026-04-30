Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
Petrolde 120 dolar eşiği aşıldı. Akaryakıt zamlanacak
İsrail, Sumud Filosuna saldırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Petrolde 120 dolar eşiği aşıldı. Akaryakıt zamlanacak

Petrol, ABD'nin İran ihracatına yönelik uzun süreli bir ablukaya hazırlandığına dair işaretler ve nükleer müzakerelerin tıkanmasıyla yükselişini sürdürdü. 120 dolara çıkan petrol fiyatı nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarının bir kaç gün içinde zamlanması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 08:28, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 08:39
Petrolde 120 dolar eşiği aşıldı. Akaryakıt zamlanacak

Petrol Fiyatları Zirveye Koşuyor: ABD'nin İran'a Uzun Soluklu Abluka Hazırlığı Piyasaları Sarstı

ABD'nin İran petrol ihracatına yönelik kapsamlı bir deniz ablukası uygulamaya koyacağına dair güçlenen sinyaller ve nükleer müzakerelerdeki çıkmaz, ham petrol fiyatlarını yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

Uluslararası petrol piyasaları, ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla sert yükseliş kaydetti. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini reddetti. Bu gelişme, kapsamlı bir nükleer anlaşma sağlanana dek deniz ablukasının yürürlükte kalacağına işaret ediyor.

Brent ham petrol yüzde 1,96 artışla varil başına 120 dolara yükselirken, ABD'nin referans ham petrolü WTI yüzde 0,2 ile 107,09 dolar seviyesinde işlem gördü. Söz konusu yükseliş önceki seansta da sürmüştü: Brent bir önceki gün yaklaşık yüzde 6, WTI ise yüzde 7 değer kazanmıştı.

Trump'tan İran'a sert mesaj

The Wall Street Journal, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın danışmanlarına İran'a yönelik uzun vadeli bir abluka senaryosu için hazırlık talimatı verdiğini aktardı. Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın "bir an önce akıllanması gerektiğini" vurgulayarak nükleer olmayan bir anlaşmanın imzalanması çağrısını yineledi. Paylaşıma yapay zeka görseli ve "ARTIK İYİ ADAM YOK!" ifadesi eşlik etti.

Fiyatlar 2022'den bu yana en yüksek seviyede

LSEG verilerine göre Brent petrol, Orta Doğu kaynaklı arz kaygılarının etkisiyle 2022 ortasından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı. Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatın normal hacminin yalnızca yüzde 4'üne gerilediğini tahmin ediyor. Aynı analistler, ablukanın sürmesi halinde İran'ın kısıtlanan ihracat kapasitesi ve sınırlı depolama olanakları nedeniyle arz açığının daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

OPEC'ten ayrılan BAE dengeyi sağlayabilir mi?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkışının ardından üretimini artırması gündemdeki yerini koruyor. Ancak analistler, bu adımın kısa vadeli sıkışıklığı gidermek yerine orta vadede kademeli bir etki yaratacağını öngörüyor. Piyasalardaki genel kanı, arz dengesizliğinin önümüzdeki dönemde de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceği yönünde.

Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt zamlanacak

Hürmüz Boğazındaki düğümün çözülememesi nedeniyle petrol fiyatları son yılların zirvesine çıktı. Bu yeni duruma göre benzin ve motorine bir kaç gün içinde zam gelecektir.

