İstanbul İstinaf'ta Zirvedeki Daireler

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 64 hukuk dairesiyle Türkiye'nin en büyük istinaf yapısını oluşturuyor. 2025 yılında hukuk dairelerine bir önceki yıldan 228.265 dosya devredildi, yıl içinde 176.937 yeni dosya geldi. Bunlardan 161.740'ı karara bağlandı. Genel temizlenme oranı %94, reel çalışma oranı ise %48 olarak gerçekleşti.

Bu ortalamanın ardında daireden daireye dramatik farklılıklar gözleniyor. En iyi reel çalışma oranı %78 iken en kötüsü %14. Bazı dairelerin 5.000-6.000'i aşan devreden dosya yükleriyle çalışması, yargısal birikim sorununun İstanbul'da ne denli kronik bir boyut kazandığını gözler önüne seriyor.

Faaliyet raporunda göze çarpan önemli bir ayrıntı, 20'yi aşkın dairenin yazı işleri müdürü kadrosunun vekaleten ya da tedviren doldurulduğu bilgisidir. Bu, idari kapasitenin de kısıtlı olduğuna ve asıl kadro eksikliklerinin yalnızca hakimlikle sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

İstanbul BAM'da Zirvedekiler: 3, 37, 38 ve 4. Daireler

3. Hukuk Dairesi (Sebepsiz Zenginleşme/Kusursuz Sorumluluk/Adi Ortaklık), reel çalışma oranı %78 ile 64 daire arasında açık ara birinci. Devreden dosya yalnızca 1.030 - bu mahkeme boyutunda son derece düşük bir birikim. Temizlenme oranı %103 ile birikim eritiyor. Bozma oranı %18,8 ile orta düzeyde. Dava türlerinin görece kısa sürmesi (110-160 gün) bu başarının yapısal zemini.

Daire Reel Oran Temizlenme Yarg. Bozma Yarg.'da 3. HD %78 %103,3 %18,8 364

37. Hukuk Dairesi (Kadastro/Merci Tayini), reel çalışma oranı %70 ile ikinci sırada. 2.097 dosyalık devreden yük ve %118 temizlenme oranıyla birikim eriyor. 436 dosya Yargıtay'da bekliyor ama bozma oranı %2,5 gibi son derece düşük - kaliteli karar, iyi hız.

Daire Reel Oran Temizlenme Yarg. Bozma Yarg.'da 37. HD %70 %118,3 %2,5 436

38. Hukuk Dairesi (Aile Hukuku), %67 reel oran ve %104 temizlenme oranıyla üçüncü. 1.034 dosyalık düşük devreden yük avantaj sağlıyor. Bozma oranı %7,4.

4. Hukuk Dairesi (Haksız Fiil Tazminatı), %63 reel oran ve %122 temizlenme oranıyla en hızlı birikim eriten dairelerden. 3.717 dosyalık devir yüküne rağmen bu performans dikkat çekici.

Kira Hukuku Daireleri: En Derin Birikim Buraya Yığılmış

Tablonun en ağır tablosunu kira hukuku daireleri çiziyor. 35, 49, 54 ve 55. Dairelerin dördü de aşırı birikim altında.

49. Hukuk Dairesi, devreden dosya sayısıyla tüm hukuk dairelerinin zirvesinde: 6.474 dosya. Reel çalışma oranı %25. Gelen dosya sayısı ise 5.420 ile kira daireleri arasında en yüksek. Bu daire hem gelen hem devreden yük açısından kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor.

Daire Reel Oran Temizlenme Yarg. Bozma Yarg.'da 49. HD %25 %55 - 47

35. Hukuk Dairesi, 5.974 devreden dosya ve %54 temizlenme oranıyla kritik tabloda. Reel çalışma oranı %27. Geçen yıl da %49 olan temizlenme oranı bu yıl ancak %54'e çıkabilmiş - birikim yavaş eriyor ama bir türlü temizlenemiyor.

54. Hukuk Dairesi, 5.651 devreden dosya ve %62 temizlenme oranıyla benzer bir tabloda. Reel çalışma oranı %31.

55. Hukuk Dairesi, 4.146 devreden dosya. Ama bu dairede ilginç bir durum var: Gelen dosya sayısı 6.680 ile tüm hukuk dairelerinin en yükseği. 5.222 karar çıkarılmış, temizlenme oranı %78. Bu daire hızlanıyor ancak gelen dosya akışı bu hızlanmayı yutuyor.

Daire Reel Oran Temizlenme Yarg. Bozma Yarg.'da 55. HD %48 %78 %2,5 61

59. Hukuk Dairesi (Tahliye/Kira), tablonun en ilginç dönüşümüne sahip. Geçen yıl temizlenme oranı yalnızca %23,7 iken bu yıl %127,9'a fırlamış. 6.887 dosyalık devreden yüke rağmen 5.061 karar çıkarılmış. Bu çarpıcı iyileşmenin ardında 2025'te yapılan kapasite takviyesi ya da iş akışındaki köklü bir değişim olduğu düşünülebilir.

İş Hukuku Daireleri: Uzun Listede Derin Uçurum

İş hukuku 17 dairede yürütülüyor - İstanbul BAM'ın en kalabalık grubu. Bu grup içinde performans farkları son derece çarpıcı.

32. Hukuk Dairesi, temizlenme oranı %156,9 ile tüm hukuk dairelerinin en yüksek değerinde. 6.156 dosyalık devreden yüke rağmen 3.204 karar çıkarılmış. Bu olağanüstü yüksek oran, geçen yıl %84 olan temizlenme oranından bu yana devam eden güçlü bir ivmenin ürünü.

Öte yandan iş hukuku grubunun alt ucunda oldukça farklı bir tablo var. 30. Hukuk Dairesi, 5.117 devreden dosya ve %91 temizlenme oranıyla birikim azalmıyor. Reel çalışma oranı %28. 62. Hukuk Dairesi, reel çalışma oranı %20 ile iş hukuku daireleri içinde en zayıf tablo. 4.720 devreden dosya ve yazı işleri müdürü vekaletle doldurulmuş kadro.

İş hukuku bozma oranlarında da dikkat çekici bir tablo var: 25. Daire bozma oranı %30,9 ile hukuk dairelerinin en yükseği; 27. Daire %29,4 ve 50. Daire %29,0 ile hemen ardından geliyor. Bu üç dairenin tamamı iş hukuku alanında çalışıyor. İş davalarında Yargıtay bozma oranlarının yapısal olarak yüksek seyretmesi, bu alandaki hukuki standartların tartışmalılığını yansıtıyor.

Yeni Kurulan 63 ve 64. Daireler: Erken Dönem Tablosu

63. Hukuk Dairesi (Ortaklığın Giderilmesi/Vesayet/Kat Mülkiyeti) ve 64. Hukuk Dairesi (Tahliye/Kira), 2025 yılında sıfır devreden dosyayla faaliyete geçti. 63. Daire'nin temizlenme oranı %13,7 - bu aşırı düşük görünse de dairenin henüz tam kapasitiyle çalışmadığını ve 7.835 gibi yüksek gelen dosyaya karşın ilk yılın zorluklarıyla başa çıkmaya çalıştığını gösteriyor.

64. Daire'de 3.988 gelen dosyaya karşın temizlenme oranı %30,8. Her iki daire de işleyişini tam oturmamış olması nedeniyle bu yılın verileriyle değil, 2026 sonuçlarıyla değerlendirilmeli.

Sosyal Güvenlik Daireleri: Yüksek Birikim, Yüksek Bozma

33. ve 34. Hukuk Daireleri (Sosyal Güvenlik), Yargıtay bozma oranları açısından dikkat çekiyor. 33. Daire'de bozma oranı %23,4 ve 396 dosya Yargıtay'da bekliyor. 34. Daire'de bozma oranı %11,7 ile daha makul - iki daire arasında kalite farkı var.

58. Hukuk Dairesi (Sosyal Güvenlik), 2025'te 3.030 devreden dosyaya rağmen 3.198 karar çıkararak %106 temizlenme oranına ulaştı. Reel çalışma oranı %53 ile bu grupta en iyi performans.

Kamulaştırma Daireleri: Yargıtay'da En Fazla Dosya Buradan

Yargıtay'da en fazla dosya bekleyen iki daire kamulaştırma alanında çalışıyor.

7. Hukuk Dairesi (Şahsi Haklar/Sınırlı Ayni Haklar), 737 dosya ile Yargıtay'da en fazla dosyası bekleyen daire. 5.502 devreden yük ve %76 temizlenme oranıyla birikim artmaya devam ediyor. Bozma oranı %9,8 - kararlar kaliteli ama süreç bitmiyor.

Daire Reel Oran Temizlenme Yarg. Bozma Yarg.'da 7. HD %40 %76,6 %9,8 737

39. Hukuk Dairesi (Kamulaştırma), 686 dosya ile Yargıtay sıralamasında ikinci. Ancak bu daire çarpıcı bir dönüşüm yaşadı: Geçen yıl %88 olan temizlenme oranı bu yıl %128,7'ye çıktı. 2.649 dosyalık devreden yük azalıyor. Üstelik bozma oranı yalnızca %9,1 - hem hız hem kalite iyileşmiş.

Daire Reel Oran Temizlenme Yarg. Bozma Yarg.'da 39. HD %54 %128,7 %9,1 686

5. Hukuk Dairesi (Kamulaştırma), 666 dosya Yargıtay'da. Bozma oranı %8,2 ile düşük ama 2.493 devreden dosya ve %55 reel oran. Kamulaştırma davalarının 350-454 gün gibi uzun sürmesi bu dairenin temposunu kısıtlıyor.

Aile Hukuku Daireleri: 38. Daire Öne Çıkıyor

Dört daire aile hukuku davalarını yürütüyor (10, 11, 38, 42 ve 56. Daireler). Aralarındaki fark belirgin.

38. Hukuk Dairesi, yukarıda ele alındığı gibi %67 reel çalışma oranıyla grubun açık ara birincisi. Bozma oranı %7,4.

11. Hukuk Dairesi ise tam tersi bir tablo çiziyor: Bozma oranı %28,1 ile aile hukuku daireleri içinde en yüksek değer. 101 bozma kararıyla bu oran tabloya düşmüş. Reel çalışma oranı %46 ile orta düzeyde.

42. Hukuk Dairesi, %100 temizlenme oranı ve %44 reel oranla dengeli. 56. Hukuk Dairesi, %111 temizlenme ve %59 reel oranıyla güçlü bir profil çiziyor.

İcra ve İflas Daireleri: Tempo Artıyor Ama Birikim Erimiyor

Dört daire icra ve iflas davalarını yürütüyor (20, 21, 22, 23. Daireler). Bitirilme süreleri bu grupta özellikle dikkat çekici.

23. Hukuk Dairesi, bitirilme süresi 640-761 gün arasında seyreden davalarıyla tablonun en uzun icra dairesi. 4.387 devreden dosya ve %109 temizlenme oranıyla birikim yavaş eriyor. Reel çalışma oranı %42.

21. Hukuk Dairesi, reel çalışma oranı %59 ile bu grubun en iyisi. %107 temizlenme oranıyla birikim azalıyor. Bitirilme süreleri 269-339 gün ile grubun en kısa davalarına sahip.

20. Hukuk Dairesi, %106 temizlenme ve %55 reel oranla iyi performans. Yargıtay'da 303 dosya bekliyor.

Eser Sözleşmesi Daireleri: Yavaşın Sınırında

15. ve 53. Hukuk Daireleri eser sözleşmesi davalarını paylaşıyor. Her ikisi de tablonun en zayıf reel çalışma oranlarına sahip. 15. Daire'de reel oran %26, 53. Daire'de %26. Eser sözleşmesi davalarının 558-782 gün gibi çok uzun sürmesi bu durumun temel nedeni.

15. Hukuk Dairesi, 3.938 devreden dosya ve %77 temizlenme oranıyla birikim artmaya devam ediyor. 53. Hukuk Dairesi'nde devreden 2.799, temizlenme oranı %77. Her ikisinde de yazı işleri müdürü kadrolu değil.

Personel Sorunu: 20'den Fazla Dairede Müdür Kadrosu Boş

Faaliyet raporunun 14-15. sayfalarında yer alan personel listesi, 64 hukuk dairesinden en az 20'sinde yazı işleri müdürü kadrosunun vekaleten, tedviren ya da kadrosuz yürütüldüğünü gösteriyor. Bu daireler arasında 4, 7, 13, 26, 28, 31, 33, 40, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63 ve 64. Daireler yer alıyor.

Bu tablonun pratik anlamı şu: Müdür kadrosunun asaleten doldurulmaması, yazı işleri akışını yavaşlatan idari bir kırılganlık yaratıyor. Performans göstergeleri düşük olan dairelerin önemli bir kısmının bu listeyle örtüşmesi tesadüf değil.

Bu haber, İstanbul BAM Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın resmi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun 10-11. (iş bölümleri), 14-15. (personel), 22-25. (temizlenme oranları) ve 29-32. (Yargıtay temyiz) sayfaları esas alınarak hazırlanmıştır.