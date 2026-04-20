Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılı yargı istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada yargı teşkilatının tüm kademelerinde açılan dosya sayısından daha fazlasının karara bağlandığını, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ise yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşıldığını duyurdu. Bakanın bu açıklaması, gözleri bölge adliye mahkemelerinin ayrıntılı performans verilerine çevirdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kamuoyuyla paylaşılan 2025 yılı faaliyet raporu, genel tablonun dışında daireden daireye çarpıcı farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor: Bazı daireler birikimleri eritirken bazıları devreden dosya yüküyle boğuşmaya devam ediyor, Yargıtay'da hala sonuçlanmayı bekleyen binlerce dosya ise vatandaşın adalet yolculuğunun henüz bitmediğine işaret ediyor.

Bir mahkemenin performansını anlamak için tek bir rakama bakmak yetmez. Kaç dosya karara bağlandı, bu kararların ne kadarı Yargıtay'da bozuldu ve vatandaş istinaf kararı çıktıktan sonra Yargıtay'da daha ne kadar beklemek zorunda kaldı - bu üç sorunun yanıtı, gerçek resmi ortaya koyuyor.

Ankara BAM'ın 2025 faaliyet raporu, bu üç soruyu aynı anda yanıtlayabilecek verileri içeriyor. Hukuk dairelerinde yıl içinde 109.624 yeni dosya geldi, 97.439 dosya karara bağlandı. Bu kararların bir bölümü Yargıtay'a taşındı; bazı dairelerde Yargıtay binlerce dosyayı hala bekletirken, bazı dairelerin dosyaları neredeyse tümüyle sonuçlanmış durumda.

Daha da çarpıcı olan şu: Bazı daireler yüksek temizlenme oranına ulaşıyor ancak gönderdiği kararların üçte biri Yargıtay'da bozuluyor. Bu, "hızlı ama hatalı" çalışma anlamına geliyor. Öte yandan bazı daireler yavaş görünse de verdiği kararlar Yargıtay'da neredeyse hiç bozulmuyor - "yavaş ama sağlam." Hangisi daha iyi? Haber boyunca bu sorunun cevabını arayacağız.

Hem Hızlı Hem Doğru: Öne Çıkan Daireler

Her üç göstergede de - reel çalışma oranı, temizlenme oranı ve Yargıtay onama oranı - birlikte iyi sonuç veren daireler, gerçek anlamda yüksek performanslı daireler.

3. Hukuk Dairesi (Tüketici Hukuku), 2025 yılının açık ara öne çıkan dairesi olmaya devam ediyor. Reel çalışma oranı %94,73 ile en üstte. Üstelik Yargıtay'a giden kararların %84,7'si onanmış, bozma oranı yalnızca %8,1. Devreden dosya 464'e inmiş; birikim yok denecek kadar az. Tüketici davalarının yapısal kısalığı bu başarıyı kolaylaştırıyor, ama daire bu avantajı tam kapasite kullanmış.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 3. HD %94,73 %114,27 %8,1 185

4. Hukuk Dairesi (Sözleşme Hukuku), %79,91 reel oran ve %85,7 onama oranıyla ikinci güçlü isim. Temizlenme oranı %120'nin üzerinde; birikim aktif olarak eriyor. Sözleşme davalarının 250-320 gün gibi orta-uzun sürmesine karşın bu performans dikkat çekici.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 4. HD %79,91 %120,23 %10,9 96

27. Hukuk Dairesi (Eser Sözleşmeleri/Kat Karşılığı İnşaat) ise Yargıtay kalite sıralamasında öne çıkıyor. Temyize giden kararların %98'i onanmış - hukuk daireleri içindeki en yüksek onama oranı. Reel çalışma oranı %52,57 ile orta düzeyde kalsa da verdiği kararların kalitesi tartışmasız.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 27. HD %52,57 %109,56 %2,0 140

20. Hukuk Dairesi (Ticaret/Fikri Mülkiyet) de Yargıtay kalitesinde dikkat çekici: Bozma oranı yalnızca %1,9 ile hukuk dairelerinin en düşüğü. Onama oranı %97,7. Ancak 1.169 dosya Yargıtay'da hala bekliyor; bu yüksek onama oranına karşın vatandaşın beklediği anlamına geliyor. Reel çalışma oranı %40,23 ile düşük; daire kaliteli karar veriyor ama iş yükünü kaldırmakta zorlanıyor.

Hızlı Ama Yargıtay'da Bozulan Kararlar

Bazı daireler yüksek temizlenme oranına ulaşıyor; dosyalar hızla kapanıyor görünüyor. Ama Yargıtay verileri farklı bir hikaye anlatıyor.

10. Hukuk Dairesi (Sosyal Güvenlik/İş Kazası Tazminatı), Yargıtay bozma oranı %31,1 ile hukuk dairelerinin en yüksek bozma değerine sahip. Üç karardan biri Yargıtay'da bozuluyor. Üstelik 1.056 dosya Yargıtay'da bekliyor. Vatandaş istinaf kararı aldıktan sonra hala Yargıtay sırasında. Temizlenme oranının %102 göstermesi yanıltıcı; gerçek anlamda iş bitmiş değil.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 10. HD %57,29 %102,00 %31,1 1.056

14. Hukuk Dairesi (Kamulaştırma), bozma oranı %30,6 ile ikinci sırada. 1.332 dosya Yargıtay'da bekliyor - hukuk daireleri içinde en yüksek rakam. Bu dairenin 6.593 gelen dosya ve 4.742 devreden yükle zaten kapasitesinin sınırında çalıştığı düşünüldüğünde, yüksek bozma oranı şaşırtıcı değil. Hız baskısı karar kalitesini olumsuz etkiliyor olabilir.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 14. HD %45,95 %79,00 %30,6 1.332

11. Hukuk Dairesi (Sosyal Güvenlik), bozma oranı %22,6. 831 dosya Yargıtay'da bekliyor. 10. Daire ile aynı alanda çalışan bu daire, benzer yapısal sorunları paylaşıyor.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 11. HD %56,33 %110,00 %22,6 831

24. Hukuk Dairesi (Sebepsiz Zenginleşme/Tüketici), 2025'te temizlenme oranını çarpıcı biçimde artırdı - %80'den %115'e. Ancak bu hızlanmanın bir bedeli var: Bozma oranı %25,4. Dört karardan biri Yargıtay'da bozuluyor. Hız-kalite dengesi bu daire için kritik bir soru işareti.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 24. HD %57,06 %115,88 %25,4 206

Yavaş Ama Sağlam: Kaliteden Ödün Vermeyen Daireler

Bazı dairelerin performans rakamları ilk bakışta zayıf görünüyor. Ama Yargıtay verileri eklenince tablo değişiyor.

19. Hukuk Dairesi (İcra ve İflas), temizlenme oranı %85 ile ortalamanın altında. Ama Yargıtay bozma oranı yalnızca %2,7 - kararlarının %76,6'sı onama veya düzelterek onama. Az kararla az hata yapan bir daire profili çiziyor.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 19. HD %68,88 %85,02 %2,7 127

13. Hukuk Dairesi (Kadastro/Tapu Sicili), temizlenme oranı yalnızca %75,91. Ancak Yargıtay'ın bu daireye bakışı farklı: Onama oranı %91,3 ile hukuk daireleri içinde en yüksek üçüncü. Kadastro davaları yavaş ilerliyor ama verilen kararlar sağlam.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 13. HD %58,35 %75,91 %5,5 241

15. Hukuk Dairesi (Kira/Ortaklığın Giderilmesi), reel çalışma oranı %39,57 ile zayıf listesinde. Ama Yargıtay onama oranı %90,9. Az karar veriyor, ama verdiği kararlar doğru. Sorun kapasite, kalite değil.

Daire Reel Oran Temizlenme Yargıtay Bozma Yargıtay'da 15. HD %39,57 %74,09 %4,5 70

İş Hukuku Daireleri: Sekiz Daire, Birbirinden Ayrışan Tablolar

Ankara BAM'ın en kalabalık grubu olan iş hukuku daireleri (5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 33, 34. Daireler) yoğun iş yüküne rağmen genel olarak makul performans sergiledi. Ancak bu grup içinde de belirgin farklılıklar var.

6. Hukuk Dairesi, %82 reel çalışma oranıyla iş hukuku dairelerinin birincisi. Bozma oranı %21 ile grup içinde yüksek; bu oran izlenmeyi hak ediyor.

9. Hukuk Dairesi, bozma oranı yalnızca %2,8 - iş hukuku dairelerinin en doğru kararı. Üstelik temizlenme oranı geçen yıla göre yükseliyor. Her iki göstergede de iyi.

33. Hukuk Dairesi ise Yargıtay süreçleri açısından çarpıcı bir tablo çiziyor: 826 temyiz dosyası göndermiş, ancak bunların yalnızca 5'i hala Yargıtay'da bekliyor. Yargıtay bu daireye ait dosyaları neredeyse tümüyle tamamlamış. Bu, vatandaşın bekleme süresinin fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

5. Hukuk Dairesi'nde ise farklı bir tablo: 261 temyiz gönderilmiş, 139'u Yargıtay tarafından reddedilmiş - yani temyiz şartlarını taşımayan dosyalar. Bu yüksek red sayısı, temyiz başvurularının kalitesi veya uygunluğu konusunda dikkat gerektiriyor.

Sosyal Güvenlik: Hız Baskısı Kaliteyi Etkiliyor

10. ve 11. Hukuk Daireleri, sosyal güvenlik ve iş kazası tazminatı davalarındaki yüksek bozma oranlarıyla dikkat çekiyor. Her iki dairede de bozma oranı %22-31 bandında. Bu, ilgili dava türlerinin hukuki karmaşıklığıyla birlikte düşünüldüğünde kaçınılmaz bir tablo mu, yoksa kapasite baskısının getirdiği kalite kaybı mı sorusunu gündeme getiriyor.

Bu dairelerin Yargıtay'da toplam 1.887 dosyası bekliyor. Vatandaş, istinaf kararının ardından Yargıtay sürecini de yaşıyor. Sosyal güvenlik uyuşmazlıklarında adalet arayışı; devreden birikim, bozma riski ve Yargıtay bekleme süresi olmak üzere üç ayrı katmanda uzuyor.

Kamulaştırma: Yükün Altında Hem Yavaş Hem Hatalı

14. Hukuk Dairesi, 2025 yılında hukuk dairelerinin tüm olumsuz göstergelerini aynı anda taşıdı. Gelen dosya sayısında birinci (6.593), devreden yük sıralamasında birinci (4.742), Yargıtay'da bekleyen dosyada birinci (1.332) ve bozma oranında da ikinci (%30,6).

Temizlenme oranı geçen yıla göre iyileşmiş (64'ten 79'a). Bu olumlu bir gelişme. Ama tablo bütünüyle değerlendirildiğinde, bu dairenin hem kapasitesinin hem de insan kaynağının çok üzerinde yüklendiği görülüyor. Kamulaştırma uyuşmazlıkları Türkiye'nin büyük altyapı projelerinin hız kazandığı dönemde artmaya devam ediyor. İkinci bir kamulaştırma dairesi oluşturulması artık zorunluluk olarak değerlendirilmeli.

Marka ve Kooperatif Daireleri: Kaliteli Kararlar, Ama Derin Birikim

20. Hukuk Dairesi (Ticaret/Fikri Mülkiyet), bozma oranıyla değil birikim ve Yargıtay bekleme süresiyle sorunlu. Kararlarının %97,7'si onaylanıyor - bu hukuk daireleri içinde ikinci en yüksek değer. Ama 1.169 dosya Yargıtay'da bekliyor, 3.982 dosya devir yükü var. Karar doğru, ama süreç bitmedi.

21. Hukuk Dairesi (Ticaret): Ticaret, Bankacılık ve sigorta uyuşmazlıklarının yoğunlaştığı 21. Hukuk Dairesi, 2025'te sessiz sedasız önemli bir dönüşüm geçirdi. Geçen yıl %96,99 olan temizlenme oranı bu yıl %111,59'a yükseldi; yıllardır gelen dosyadan fazla olan devir yükü artık erimeye başladı. Reel çalışma oranı %49,90 ile henüz istenen düzeyde değil - 2.198 dosyalık devir yükünün ağırlığı bunu açıklıyor. Ancak Yargıtay verisi bu daireye farklı bir ışık tutuyor: Bozma oranı %9,4 ile makul, üstelik temyize taşınan dosyaların büyük kısmı Yargıtay tarafından reddedilmiş - bu, dairenin kesinleşmesi gereken kararları doğru şekilde kesinleştirdiğinin göstergesi. Bankacılık itirazının iptali davalarının 547 gün, alacak davalarının 425 gün sürmesi yapısal bir yavaşlık yaratıyor; bu dava türlerinin karmaşıklığı gözetildiğinde 2025'teki ivme kayda değer. Devreden yük birkaç yıl daha bu tempoda eritilirse daire gerçek kapasitesine kavuşabilir.

23. Hukuk Dairesi (Kooperatifler), reel çalışma oranı %23,62 ile en düşükte. Bozma oranı %12,3. Ticari hizmet sözleşmesi davaları 1.102 gün, kooperatif davaları 1.077 gün. 3.988 dosyalık devir yükü var. Bu dairenin sorunu performans değil, dava türlerinin aşırı karmaşıklığı ve birikmiş yük. İlgili alanlarda zorunlu arabuluculuk bu yükü uzun vadede hafifletebilir.

Alarm Veren Tablo: 17. Daire

17. Hukuk Dairesi (Şahsi Haklar/Miras/Sınırlı Ayni Haklar), reel çalışma oranı %28,06 ile hukuk dairelerinin en düşüğü. Devreden 3.708 dosya, gelen dosyadan fazla. Kadrosu 5 kişi - en küçük ekip. Kat mülkiyeti davaları 611, mirasın hükmen reddi 604 gün sürüyor.

Yargıtay verisi bu tabloya farklı bir boyut katıyor: Sonuçlanan 40 temyiz dosyasının %50'si onama, ama %10'u bozma. Düşük hacimli bir daire olduğundan istatistikler yorumlanırken dikkatli olmak gerekiyor. Esas sorun performans değil, yapısal kapasite eksikliği. Acil personel takviyesi ve iş bölümünün yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

32. Daire: Yılın En Açıklanamayan Düşüşü

32. Hukuk Dairesi (Kira/Ortaklığın Giderilmesi), 2025 yılında temizlenme oranı %111'den %62'ye indi. Hukuk dairelerinin en çarpıcı performans kırılması bu. Oysa devreden dosya yükü yalnızca 500 - tarihi birikim sorunu yok. Yargıtay bozma oranı %4,8 ile düşük; verilen kararlar kaliteli.

Bu tablonun tek makul açıklaması, 2025 içinde dairede yaşanan bir değişiklik - hakim değişimi, hastalık, uzun izin ya da benzer bir operasyonel aksama. Yargıtay verisi kalite sorunu olmadığını gösteriyor; sorun kapasite. Bunun araştırılması ve kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Genel Değerlendirme: Üç Boyutlu Okuma Ne Gösteriyor?

İş yükü, karar kalitesi ve Yargıtay bekleme süresi birlikte okunduğunda Ankara BAM Hukuk Dairelerinin 2025 tablosu daha karmaşık ama daha gerçekçi bir görünüm kazanıyor.

Hem hızlı hem doğru çalışan daireler: 3, 4, 9, 27 ve 36. Daireler. Bu daireler hem iş yükünü kaldırıyor hem de Yargıtay'da az bozuluyor.

Hızlı ama dikkat gerektiren daireler: 10, 11, 14 ve 24. Daireler. Yüksek temizlenme oranı yüksek bozma oranıyla gölgeleniyor.

Yavaş ama kaliteli daireler: 13, 15, 19 ve 27. Daireler. İş yükünü kaldırmakta zorlanıyorlar ama verdikleri kararlar Yargıtay'da tutuyor.

Yapısal sorunlu daireler: 17, 23, 14 ve 15. Daireler. Bu dairelerin sorunu performans değil, yapısal kapasite ve dava türü karmaşıklığı.

En dikkat çekici sonuç şu: Yargıtay'da toplam 9.396 hukuk dosyası bekliyor. Bu, istinaf kararı çıkmış ama hukuki sürecin bitmediği dosyaların sayısı. Bu dosyaların büyük bölümü yalnızca dört dairede (14, 20, 10 ve 11. Daireler) yoğunlaşıyor. Bu dairelerdeki yapısal sorunlar çözülmeden vatandaşın adalet yolculuğu gerçek anlamda tamamlanamıyor.

Bu haber, Ankara BAM Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın resmi 2025 Yılı Faaliyet Raporu verileri esas alınarak hazırlanmıştır. Performans değerlendirmeleri; temizlenme oranları, reel çalışma oranları, Yargıtay bozma-onama verileri, Yargıtay'da bekleyen dosya sayıları ve dava türlerinin ortalama bitirilme süreleri birlikte yorumlanmıştır.