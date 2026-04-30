Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanları Yönetmeliğinde Değişiklik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 00:33, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 00:37
Yazdır
YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

SEÇİM, ATAMA, YÜKSELTME VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Öğreneni açısından yabancı dil kabul edilen dil derslerini vermekle görevli öğretim görevlileri hariç, bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinden;

a) İlk atanma tarihinden itibaren, eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu olarak atanmışsa veya yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde doktora eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber