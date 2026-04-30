Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu. 4 ilin valisi değişti

Kamuoyunun en çok merak ettiği atama, Emniyet Genel Müdürlüğü oldu. Nevşehir Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Önceki Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Ankara'ya yeni vali: Yakup Canbolat

Büyük ilgi gören bir diğer atamada ise Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliği'ne atandı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in aynı gün TİHEK Başkanlığı'na seçilmesiyle boşalan bu kadro böylece doldurulmuş oldu.

İşte Tüm atamalar

29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın eki listeye göre gerçekleştirilen atamalar şöyle:

Domino etkisi: Boşalan kadrolara da atama yapıldı

Zincirleme olarak gerçekleştirilen atamalarda dikkat çekici bir domino etkisi göze çarpıyor. Ali Fidan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilmesiyle boşalan Nevşehir Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök atanırken, Canbolat'ın Ankara'ya gelmesiyle boşalan Aydın Valiliği'ne ise Adıyaman Valisi Osman Varol getirildi. Adıyaman Valiliği'ne de İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük atandı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın iki kritik genel müdürlük pozisyonu da yardımcı kademesinden terfi yoluyla dolduruldu: Personel Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Mehmet Levent Kepçeli getirildi.