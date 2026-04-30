Yeni TİHEK Başkanı belli oldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) önceki başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasıyla boşalan koltuğa yapılan atamada, Vali Vasip Şahin'in görev süresinin kalan kısmı tamamlaması öngörüldü. Atama, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Fahrettin Altun'un ayrılmasıyla boşalan koltuk

Eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Temmuz 2025'te TİHEK Başkanlığı'na getirilmişti. Yaklaşık sekiz ay süren bu görevin ardından, 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı. Söz konusu atama kararıyla aynı zamanda Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı ve Tiran Büyükelçiliğine Barış Ceyhun Erciyes de göreve getirildi.

Ankara Valisi'nden TİHEK'e

Vasip Şahin, atama öncesinde Ankara Valisi olarak görev yapmaktaydı. Aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Ankara Valiliği'ne Aydın Valisi Yakup Canbolat getirildi; böylece Şahin'in ayrılmasıyla oluşan valilik kadrosu da doldurulmuş oldu.