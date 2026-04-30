Ankara'da 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 07:25, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 08:36
Çankaya'da bir adreste "yasa dışı silah ticareti yapıldığı" ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, yaptıkları aramada 25 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.