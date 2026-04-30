Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi

Hakim ve savcıların terfi kriterlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce 1. sınıf olan veya 1. sınıfa ayrılan hakim ve savcılar için uygulanan "işlerin yüzde 70'ini tamamlama" şartı kaldırıldı. Yapılan yeni düzenleme ile bu oran, diğer hakim ve savcılarla eşitlenerek yüzde 80 olarak belirlendi.

Önceki uygulamada, 1. sınıf hakim ve savcıların kendilerine tevzi edilen dosyaların en az yüzde 70'ini sonuçlandırmaları yeterli görülüyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu ayrıcalık kaldırıldı ve tüm hakim ve savcılar için ortak kriter getirildi.

Söz konusu değişiklik, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun "Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı"nda yapılan değişiklikle hayata geçirildi.

Karara göre, ilgili ilke kararının 13. maddesinde yer alan ve iş tamamlama oranlarının 10 puan aşağıdan uygulanmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı. Böylece 1. sınıf hakim ve savcılar için daha önce uygulanan yüzde 70'lik esneklik sona ermiş oldu.

