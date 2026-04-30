Yasin Kol raporunu sundu: Ederson ne kadar ceza alacak?
Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson, hakem Yasin Kol'a küfür ettiği iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi. Kol'un raporunda Brezilyalı kaleciyle ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı.
Brezilyalı kalecinin hakeme söylediği sözler de ortaya çıktı. Hakem Yasin Kol, Ederson'un kendisine söylediği sözleri raporda açıkladı. Türkiye gazetesinin haberine göre Kol sunduğu raporda Ederson'un kendisine iki kez küfür ettiğini yazdı.
NE CEZA ALACAK?
Ederson, "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.
36. maddeye göre futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilebilir.
41. maddede ise futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası çıkabiliyor.
Futbol disiplin talimatına göre Ederson maksimum 10 maça kadar ceza alabilir.