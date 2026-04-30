AYM'den subay düzeltme kararı: Düzenleme iptal edildi

Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
AYM'den subay düzeltme kararı: Düzenleme iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olan subayların nasıp düzeltme işlemlerinin yapılmayacağına ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 12:58, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 13:00
AYM'den subay düzeltme kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı bulunan subayların nasıp düzeltme hakkından faydalanamayacağına ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

- AYM'den nasıp düzeltme talebinin reddedilmesi davasında kritik karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, yargılamasına baktığı "nasıp düzeltme talebinin reddedilmesi" kapsamındaki bir davada, ilgili yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, HAGB kararı nedeniyle ilgililerin lisansüstü öğrenim kıdemlerinin verilmemesinin "mahkumiyet hükmü" gibi değerlendirme olduğu, bunun kamu hizmetine girme hakkına ölçüsüz müdahale anlamını taşıdığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 36. maddesinde yer alan "haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş" kısmını iptal etti.

MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ

AYM'nin kararında, "nasıp"ın ilk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihi olarak tanımlandığı ifade edildi.

Lisansüstü eğitimlerini tamamlayanların nasıp düzeltme haklarının bulunduğu anımsatılan kararda, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 36. maddesinde ise haklarında HAGB kararı bulunanların, bu haktan faydalanamayacağının düzenlendiği bildirildi.

HAGB'nin, daha önce kasıtlı bir suça karışmayanların suçlu olarak damgalanmaması ve yargılama sonucunda 5 yıllık denetime tabi tutulması olduğu anımsatılan kararda, denetim süresinde kasıtlı suç işlemeyenlerin mahkumiyet hükümlerinin belirtilen sürenin sonunda düşmesi anlamına geldiği belirtildi.

Kararda, yasal düzenlemeler uyarınca HAGB'nin kesin bir hüküm olmadığı, iptali istenen düzenlemenin ise subayların lisansüstü eğitimlerini tamamlasa dahi HAGB nedeniyle nasıp kapsamında kıdem haklarından faydalanamayacağını düzenlediği vurgulandı.

HAGB'nin kesinleşmiş bir hüküm olmaması nedeniyle, iptali istenen yasal düzenleme kapsamında subayların nasıp haklarından faydalandırılmamasının masumiyet karinesinin ihlali anlamını taşıyacağına işaret edilen kararda, anılan düzenlemenin Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğu, bu nedenle iptaline karar verildiği bildirildi.

