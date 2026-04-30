İsrail'e Özgürlük Filosu Tepkisi Büyüyor

Memur-Sen, Gazze'ye insani yardım götüren Özgürlük ve Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 12:41, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 12:44
Memur-Sen, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük ve Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sendika tarafından yapılan değerlendirmede, filoda bulunan siviller ile insani yardım gönüllülerinin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Saldırının yalnızca yardım girişimini değil, insanlığın ortak değerlerini de hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Cenevre Sözleşmeleri kapsamında sivillerin, sağlık çalışanlarının ve yardım görevlilerinin özel koruma altında bulunduğu hatırlatıldı. Bu çerçevede söz konusu müdahalenin uluslararası hukuk ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, saldırının karşılıksız kalmaması gerektiği vurgulanarak, devletlerin ortak hareket etmesi ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan filoda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aktivistlerin durumuna da değinilerek, güvenli şekilde ülkeye getirilmeleri için yürütülen girişimlerin yakından takip edildiği bildirildi.

